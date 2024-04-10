Zaharova: Bu canavar Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı
11:29 10.04.2024 (güncellendi: 11:31 10.04.2024)
© Sputnik / Сергей БобылевMariya Zaharova
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın bu saldırıya ilişkin yasal yanıtlar arayacağını belirterek Ukrayna'daki canavarın Batı tarafından beslendiğini ve dünya sahnesine çıkarıldığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler nezdindeki misyonlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde yaşananlara uluslararası yasal yanıt arayacağını söyledi.
Rusya'nın henüz UAEA'dan durumla ilgili 'net' değerlendirmeler duymadığını belirten Zaharova, ajans uzmanlarının Zaporojye'deki varlığını hatırlattı.
Rusya'nın bu olayın takipçisi olacağını vurgulayan Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Rusya UAEA uzmanlarının oraya yerleştirilmesini kabul etti. Böylece santralle ilgili olarak olup biten her şeyi içeriden kaydedebileceklerdi. Böylece bu durumun değerlendirilmesinde tarafsızlığın ve yeterliliğin garantisi olacaklardı. Böylece Viyana'da otururken göremedikleri ya da duyamadıkları şeyler hakkında konuşmaya devam etmeyeceklerdi. Artık Viyana'da değil, doğrudan orada oturuyorlar ve hala bu Birleşmiş Milletler ajansından net değerlendirmeler duymuyoruz.
Zaharova sözlerini, "Bu durumda UAEA'daki ve BM'deki daimi misyonlarımız, Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde olup bitenlere sadece bilgi değil, aynı zamanda siyasi ve uluslararası dizi bilgilendirme ve siyasi faaliyet yürütecektir" cümleleriyle tamamladı.
'Bu canavar Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yapılan saldırıların Kiev rejimiyle bağlantılı olmadığını iddia etmenin pervasızlık olduğunu ancak Batılı ülkelerin 'bariz olanı' kabul edemediğini söyledi.
Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye'ye yönelik insansız hava aracı saldırısının 'nükleer kaza riskini arttırdığını' söylemiş ve saldırıları 'pervasızca' olarak nitelendirmişti.
Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik saldırıların Kiev rejimiyle bağlantılı olmadığını iddia etmek pervasızlıktır. Pervasızca olan budur. Ama aynı zamanda Batı'nın ve onun etkisi altındakilerin bunu neden yaptığı da çok açık. Zira 'Kiev rejiminin Zaporojye saldırısı' kelimelerini telaffuz ettikleri anda bize sürekli söyledikleri gibi özgür, demokratik ve Ukrayna'nın lideri Zelenskiy'in bir barış adamı olduğu efsanesi tamamen çökecek.
Zaharova, tam da bu nedenle Batılı ülkelerin Zaporojye'ye yönelik saldırıların Kiev'le bağlantılı olmadığını iddia etmeye devam ettiğini belirtti.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Kendilerini dünya kamuoyuna açıklamaya hazır değiller zira bunu yaptıkları anda dünya kamuoyu şu soruyu soracaktır: Kiev rejimine göndereceğiniz bir sonraki yardımın Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne karşı saldırıda kullanılmayacağının garantisi var mı? Peki bu garantiyi kim verecek? Elbette hiç kimse. Ve bir sonraki soru şu olacak: Zelenskiy'e bir sonraki yardımı sağlamazsanız Batı'ya şantaj yapmak için saldırıların sayısını artırmayacağının garantisi var mı? Böyle de bir garanti yok. Zira bu canavar zaten Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı.
Zaharova, Batılı devletlerin bir canavar yarattığını ve şimdi bunun sonuçlarının kendilerini de etkileyebileceğini kabul etmekten korktuklarını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Tehlikeli olayların tekrarlanmaması gerektiğinden bahsederek, tüm bunların Avrupa kıtasında yaşandığının farkına varmadan ve izleyicilerinin soru sormasına dahi izin vermeden kendilerini zombileştiriyorlar" cümleleriyle açıklamalarını sonlandırdı.