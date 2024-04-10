https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/zaharova-bu-canavar-bati-tarafindan-beslendi-ve-dunya-sahnesine-cikarildi-1082634973.html

Zaharova: Bu canavar Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı

Zaharova: Bu canavar Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yönelik Ukrayna saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'nın bu saldırıya ilişkin... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T11:29+0300

2024-04-10T11:29+0300

2024-04-10T11:31+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

mariya zaharova

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

zaporizhzhya nükleer santrali

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vladimir zelenskiy

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Birleşmiş Milletler nezdindeki misyonlarının Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde yaşananlara uluslararası yasal yanıt arayacağını söyledi.Rusya'nın henüz UAEA'dan durumla ilgili 'net' değerlendirmeler duymadığını belirten Zaharova, ajans uzmanlarının Zaporojye'deki varlığını hatırlattı.Rusya'nın bu olayın takipçisi olacağını vurgulayan Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova sözlerini, "Bu durumda UAEA'daki ve BM'deki daimi misyonlarımız, Zaporojye Nükleer Güç Santrali çevresinde olup bitenlere sadece bilgi değil, aynı zamanda siyasi ve uluslararası dizi bilgilendirme ve siyasi faaliyet yürütecektir" cümleleriyle tamamladı.'Bu canavar Batı tarafından beslendi ve dünya sahnesine çıkarıldı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne yapılan saldırıların Kiev rejimiyle bağlantılı olmadığını iddia etmenin pervasızlık olduğunu ancak Batılı ülkelerin 'bariz olanı' kabul edemediğini söyledi.Daha önce Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Zaporojye'ye yönelik insansız hava aracı saldırısının 'nükleer kaza riskini arttırdığını' söylemiş ve saldırıları 'pervasızca' olarak nitelendirmişti.Zaharova açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Zaharova, tam da bu nedenle Batılı ülkelerin Zaporojye'ye yönelik saldırıların Kiev'le bağlantılı olmadığını iddia etmeye devam ettiğini belirtti.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova, Batılı devletlerin bir canavar yarattığını ve şimdi bunun sonuçlarının kendilerini de etkileyebileceğini kabul etmekten korktuklarını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Tehlikeli olayların tekrarlanmaması gerektiğinden bahsederek, tüm bunların Avrupa kıtasında yaşandığının farkına varmadan ve izleyicilerinin soru sormasına dahi izin vermeden kendilerini zombileştiriyorlar" cümleleriyle açıklamalarını sonlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/uaea-genel-direktoru-grossi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldiri-tehlikeli-ve-sorumsuzca-1082622569.html

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