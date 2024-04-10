YSK’da olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
10:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
13:07
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:30
8 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
13:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
14:10
2 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
14:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:30
5 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
14:39
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
15:10
4 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
15:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
6 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
15:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
16:22
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:30
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
16:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
17:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
18:10
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:30
6 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
19:36
2 dk
SESLİ HABER
Crocus saldırganları itiraf etti
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:53
3 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
20:02
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
20:11
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
20:20
8 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
20:35
2 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
20:53
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
21:16
5 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
08:00
58 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en kıymetli hazinesi Türkiye'de mi?
09:05
9 dk
SESLİ HABER
Formülü tarih kitabında buldu, madalya kazandı
09:22
6 dk
SESLİ HABER
Alman profesörden Avrupa’ya uyarı: Bacağına kurşun sıkmış olur
09:37
2 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
10:00
53 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Rusya diyalog yürütmeye hazır
11:04
2 dk
ÖZEL HABER
‘El Turco’ lakaplı devlet başkanı kimdir?
11:15
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li uzman: Blinken yıkımı hızlandırıyor
11:28
2 dk
OKAN ASLAN'LA BAYRAM ÖZEL
‘Sıkıntılar içinde yaşamış ama insani duygularını yitirmemiş toplum: Malakanlar’
12:00
115 dk
ÖZEL HABER
‘Tuvalet krizleriyle’ anılan ABD’li uçak firması
14:04
15 dk
SESLİ HABER
31 Mart yerel seçimlerinin Rus basınındaki yankıları
14:27
4 dk
SESLİ HABER
Kira sözleşmelerinde yeni uygulama Meclis'e gidiyor
14:40
2 dk
SESLİ HABER
Gagavuzya lideri: Bu Moldova kimliğinin ölümü anlamına gelir
15:06
2 dk
SESLİ HABER
Fransız medyası: Zelenskiy destek kaybediyor
15:16
2 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en sıcak Mart ayı yaşandı
15:51
1 dk
BAYRAM ÖZEL
1933 tarihli gazetede bayram haberleri
16:00
92 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
17:45
2 dk
SEYİR HALİ BAYRAM ÖZEL
İDO Genel Müdürü Orhan, Ege Adaları seferlerini Radyo Sputnik’e anlattı
18:00
58 dk
SESLİ HABER
MİT'ten çocuklara çağrı
19:03
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Şifa sanılıyor ancak böbreği çürütüyor
19:14
3 dk
SESLİ HABER
Akkuyu'nun 1. Ünitesinde test çalışmaları başladı
19:28
1 dk
YERİ VE ZAMANI BAYRAM ÖZEL
Kahve ismi nereden geliyor?
20:00
53 dk
SESLİ HABER
Macar Uzman: ABD, Macaristan'da yeni bir muhalefet oluşturuyor
21:03
2 dk
SESLİ HABER
İspanya’nın vize kararı yabancıları üzecek
21:18
2 dk
ÖZEL HABER
Taipei 101'i depremin etkilerinden koruyan devasa küre: Ayarlı kütle sönümleyici nedir?
21:31
8 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka belirledi: Hangi Türk takımları Avrupa şampiyonu olacak?
21:49
4 dk
SESLİ HABER
Avrupa, mühimmat üretiminde sıkıntı yaşıyor
22:03
2 dk
SESLİ HABER
Çapkın ülkeler listesi belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?
22:17
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Borrell'in Türkiye ilgili sözleri rutin bir ifade
22:32
2 dk
ÖZEL HABER
İsrail’e yaptırım uygulayan ülkeler
22:47
5 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna ordusu, Rus güçlerine karşılık veremiyor
23:05
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Stoltenberg itiraf etti
23:18
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/yskda-olagan-itiraz-sureci-tamamlandi-81-karar-aciklandi-1082650223.html
YSK’da olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
YSK’da olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olağan itiraz sürecinde toplamda 81 itiraza ilişkin nihai karar verildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T19:38+0300
2024-04-10T19:38+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
31 mart yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
yerel seçimler
yerel seçim
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082302650_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_df81ba733ef9b5f58eda2996aca5bee5.jpg
Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçimlere itiraz süreci de 2 Nisan itibarıyla başladı. Buna göre 2 Nisan Salı günü saat 15:00'ye kadar ilçe seçim kurullarına sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz edildi. İlçe seçim kurullarına yapılan İtirazlar ise 2 gün içerisinde, yani 4 Nisan'a kadar karara bağlandı.İlçe seçim kurulundan çıkan kararlara itiraz eden siyasi partiler ve bağımsız adayların bir sonraki durağı il seçim kurulları oldu. İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz etme hakları olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.İl Seçim Kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların adresi ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. YSK, siyasi partilerin ve bağımsız adayların il seçim kurulları kararlarına karşı yaptığı itirazları değerlendirilmeye devam ederken, son itirazları ise bugün saat 17.00’a kadar kabul edidli. Bu durumda siyasi parti ve bağımsız adayların 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona ermiş oldu.Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti CHP olduBugüne kadar YSK’ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18’i AK Parti’den gelirken bunların 17’i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.CHP'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildiSeçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. CHP'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.MHP'nin 9 itirazının tamamı reddedildi31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi.DEM Parti'nin 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildiDem Parti’nin YSK’ye yapmış olduğu 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi için verilen gerekçeli karar da dahil olmak üzere 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi.Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisi'nin ise 1 itirazı reddedildi.Ayrıca 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/chp-hatayda-secimin-iptalini-istedi-1082552544.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1f/1082302650_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_750268ee930665b747e918a2a49ef8d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, dem parti, dem parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yeniden refah partisi, bbp, büyük birlik partisi (bbp), iyi parti
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri, 31 mart yerel seçimleri, yerel seçimler, yerel seçim, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, dem parti, dem parti, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), yeniden refah partisi, bbp, büyük birlik partisi (bbp), iyi parti

YSK’da olağan itiraz süreci tamamlandı: 81 karar açıklandı

19:38 10.04.2024
© İHA / HASAN AY-AW174156Seçim - oy pusulası - sandık
Seçim - oy pusulası - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© İHA / HASAN AY-AW174156
Abone ol
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri olağan itiraz sürecinde toplamda 81 itiraza ilişkin nihai karar verildi.
Türkiye 31 Mart günü yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitti. Seçimlerde, kesin olmayan sonuçlara göre; CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından seçimlere itiraz süreci de 2 Nisan itibarıyla başladı. Buna göre 2 Nisan Salı günü saat 15:00'ye kadar ilçe seçim kurullarına sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itiraz edildi. İlçe seçim kurullarına yapılan İtirazlar ise 2 gün içerisinde, yani 4 Nisan'a kadar karara bağlandı.
İlçe seçim kurulundan çıkan kararlara itiraz eden siyasi partiler ve bağımsız adayların bir sonraki durağı il seçim kurulları oldu. İl seçim kurullarına 5 Nisan Cuma gününe kadar itiraz etme hakları olan siyasi partilerin ve bağımsız adayların yapmış oldukları itirazlar ise en geç 7 Nisan Pazar gününe kadar sonuçlandı.
İl Seçim Kurullarının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların adresi ise Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oldu. YSK, siyasi partilerin ve bağımsız adayların il seçim kurulları kararlarına karşı yaptığı itirazları değerlendirilmeye devam ederken, son itirazları ise bugün saat 17.00’a kadar kabul edidli. Bu durumda siyasi parti ve bağımsız adayların 2 Nisan’da başlayan olağan itiraz süreci 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla sona ermiş oldu.

Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti CHP oldu

Bugüne kadar YSK’ye yapılan itirazlarına bakıldığında ise il, ilçe ve belde seçimleri için toplamda 81 itiraz sonuçlandı. İtirazların 18’i AK Parti’den gelirken bunların 17’i reddedildi, 1 tanesi kabul edildi.

CHP'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi

Seçimlerde en çok itirazı açıklanan parti İse CHP oldu. CHP'nin yapmış olduğu 24 itirazın tamamı reddedildi.

MHP'nin 9 itirazının tamamı reddedildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 9 itirazının tamamı reddedildi.

DEM Parti'nin 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi

Dem Parti’nin YSK’ye yapmış olduğu 12 itiraz başvurusundan, Van Büyükşehir Belediyesi için verilen gerekçeli karar da dahil olmak üzere 2 itirazı kabul edildi, 10 itiraz ise reddedildi.
Öte yandan Yeniden Refah Partisi’nin 9, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 4, İYİ Parti ve Vatan Partisi'nin ise 1 itirazı reddedildi.
Ayrıca 7 Nisan’da başlayan olağanüstü itiraz süreci ise 14 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. YSK’nin itirazları değerlendirmesinin ardından kesin seçim sonuçlarının açıklanması beklenecek.
CHP YSK - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi
7 Nisan, 17:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала