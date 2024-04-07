https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/chp-hatayda-secimin-iptalini-istedi-1082552544.html

CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi

CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi

Sputnik Türkiye

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. CHP heyeti... 07.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-07T17:21+0300

2024-04-07T17:21+0300

2024-04-07T17:21+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

chp

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri, Hatay için YSK'ya gitti.YSK önündeki basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.Açıklama, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Özgür Özel tarafından değil, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.Böke, şöyle konuştu:CHP, itiraz başvurusunda seçimin yenilenmesi, oyların tamamının yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılmasını talep etti.CHP'nin YSK'daki Hatay mesaisi 8 Nisan Pazartesi günü de devam edecek. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler YSK'da olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/chp-hatay-icin-yskya-basvurdu--1082522745.html

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chp, hatay, hatay büyükşehir belediyesi, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim, genel seçim, seçim sonuçları, yerel seçim