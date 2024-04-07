CHP Hatay'da seçimin iptalini istedi
© Fotoğraf : CHP/XCHP YSK
© Fotoğraf : CHP/X
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay için Yüksek Seçim Kurulu'na gitti. CHP heyeti, YSK'ya Hatay'da seçimin yenilenmesi, oyların yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılması için başvuruda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yöneticileri, Hatay için YSK'ya gitti.
YSK önündeki basın açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile 16 ilçe belediye başkanı da hazır bulundu.
Açıklama, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Özgür Özel tarafından değil, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.
Böke, şöyle konuştu:
Açıklama, ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle Özgür Özel tarafından değil, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından yapıldı.
Böke, şöyle konuştu:
"Hem hukuki sürecin olağan akışındaki başvurumuzu hem de olağanüstü başvurumuzu da YSK'ya gerçekleştirdik. Yarın YSK'nın bu konudaki görüşmelerini tamamlamasını bekliyoruz. Hatay artık demokrasi, hukuk, Türkiye diyen her birimizin şahsi meselesidir. Bugün 2569 fark gözüken seçimde 38 bin 888 geçersiz oy o sandıkların içinde beklemektedir. 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldığını tespit ettik. Geçersizlik oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. 86 sayfalık başvurumuzu teslim ettik."
CHP, itiraz başvurusunda seçimin yenilenmesi, oyların tamamının yeniden sayılması ya da geçersiz oyların sayılmasını talep etti.
CHP'nin YSK'daki Hatay mesaisi 8 Nisan Pazartesi günü de devam edecek. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler YSK'da olacak.
CHP'nin YSK'daki Hatay mesaisi 8 Nisan Pazartesi günü de devam edecek. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Hatay milletvekilleri ve CHP'li yöneticiler YSK'da olacak.