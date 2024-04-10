https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ural-nehrinde-su-seviyesi-kritik-sinirin-cok-ustune-cikti-1082636683.html

Ural Nehri'nde su seviyesi kritik sınırın çok üstüne çıktı

Ural Nehri'nde su seviyesi kritik sınırın çok üstüne çıktı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Orenburg bölgesinde yer alan Orsk kentindeki barajın patlaması sonrası Ural Nehri’nde su seviyesinin tehlikeli sınırı 81 santimetre aştığı... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T12:28+0300

2024-04-10T12:28+0300

2024-04-10T12:28+0300

dünya

rusya

orenburg

orsk

ural

baraj

baraj kazası

sel felaketi

kazakistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082636234_0:112:3242:1936_1920x0_80_0_0_ad36706976e2c1bfa6ac08fbc85024af.jpg

Orenburg Belediyesi basın servisinden yapılan açıklamada, bu sabah itibariyle Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 978 santimetreye yükselerek kritik sınırı 81 santimetre aştığı bildirildi.Belediye Başkanlığı, nehir seviyesinin 9 Nisan akşamı tehlikeli sınır olan 930 santimetreyi aştığını ve artmaya devam ettiğini anımsatırken, uzmanların tahminlerine göre seviye bugün 30 ila 70 santimetre arasında artacak.Tatarskaya Kargala yakınlarındaki Sakmara Nehri son 24 saat içinde 8 santimetre daha taşarak 813 santimetreye ulaşırken, tehlikeli seviye olan 870 santimetreye ulaştı.Yetkililer sel bölgesinde bulunan Orenburg sakinlerine acilen evlerini terk etmeleri çağrısında bulundu.Benzeri görülmemiş selGüney Ural bölgeleri bu yıl rekor sel felaketiyle karşı karşıya kalırken, en zor durum Orenburg bölgesinde hissediliyor.5 Nisan Cuma günü Orsk'u Ural Nehri'nden koruyan baraj yıkılırken, şehirde toplu tahliye çalışmalarına başlanmıştı.Son verilere göre 6 bin 995 ev ve tarım arazisi sular altında kalırken, bin 700’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kişi sular altında kalan evlerden tahliye edildi.Bölgede federal çapta ‘acil durum’ ilan edilirken, bölgesel hükümet selden kaynaklanan tahmini zararın 21 milyar ruble olduğunu tahmin ediyor.Olağanüstü hal Kurgan ve Tümen bölgelerinde de yürürlükte kalmaya devam ediyor.Uzmanların tahminlerine göre Tobol Nehri'ndeki su seviyesinin 11 metreyi aşması bekleniyor.Komşu ülke Kazakistan'daki yetkililer, mevcut sellerin 80 yılı aşkın bir süredir görülen en büyük sel felaketi olduğunu ve ülkenin bazı bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentindeki-barajin-bir-bolumu-daha-yikildi---1082536260.html

rusya

orenburg

orsk

ural

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, orenburg, orsk, ural, baraj, baraj kazası, sel felaketi, kazakistan