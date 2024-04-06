https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentindeki-barajin-bir-bolumu-daha-yikildi---1082536260.html
Rusya’nın Orsk kentindeki barajın bir bölümü daha yıkıldı
Rusya’nın Orsk kentindeki barajın bir bölümü daha yıkıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde önceki gün bir kısmı yarılan barajın bir bölümünün daha yıkıldığını bildirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T21:52+0300
2024-04-06T21:52+0300
2024-04-06T21:52+0300
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rusya acil durumlar bakanlığı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki dolgu barajının bir kısmının daha yıkıldığı belirtilerek, bir çok yerleşim yerinin daha sular altında kalabileceği kaydedildi.Tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Barajın bir kısmı akşam dün saatlerinde yıkılmıştı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükselmişti.Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geld
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentini-asiri-yagis-vurdu-bircok-ev-sular-altina-kaldi-1082528564.html
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rusya, sel, baraj, orsk, rusya acil durumlar bakanlığı
rusya, sel, baraj, orsk, rusya acil durumlar bakanlığı
Rusya’nın Orsk kentindeki barajın bir bölümü daha yıkıldı
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde önceki gün bir kısmı yarılan barajın bir bölümünün daha yıkıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki dolgu barajının bir kısmının daha yıkıldığı belirtilerek, bir çok yerleşim yerinin daha sular altında kalabileceği kaydedildi.
Tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Barajın bir kısmı akşam dün saatlerinde yıkılmıştı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükselmişti.
Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geld