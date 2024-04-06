https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentindeki-barajin-bir-bolumu-daha-yikildi---1082536260.html

Rusya’nın Orsk kentindeki barajın bir bölümü daha yıkıldı

Rusya’nın Orsk kentindeki barajın bir bölümü daha yıkıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Orsk kentinde önceki gün bir kısmı yarılan barajın bir bölümünün daha yıkıldığını bildirdi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T21:52+0300

2024-04-06T21:52+0300

2024-04-06T21:52+0300

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rusya acil durumlar bakanlığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Orsk kentinden geçen Ural Nehri üzerindeki dolgu barajının bir kısmının daha yıkıldığı belirtilerek, bir çok yerleşim yerinin daha sular altında kalabileceği kaydedildi.Tahliye ve barajdaki onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi.Barajın bir kısmı akşam dün saatlerinde yıkılmıştı. Meydana gelen selin etkili olduğu noktalarda su seviyesi 4 metreye kadar yükselmişti.Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre selden 4 bin 258 ev ve 10 bin 987 bölge sakini etkilendi, 2 bin 400’den fazla ev sular altında kaldı, 4 bin 208 kişi ise tahliye edildi. 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Bölgenin 31 noktasını etkileyen sel sonucu 47 köprü ve 106 yol ulaşıma kapandı, 12 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geld

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/rusyanin-orsk-kentini-asiri-yagis-vurdu-bircok-ev-sular-altina-kaldi-1082528564.html

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rusya, sel, baraj, orsk, rusya acil durumlar bakanlığı