https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ural-nehrinde-su-seviyesi-kritik-siniri-bir-santimetre-asti-1082627150.html

Ural Nehri’nde su seviyesi kritik sınırı bir santimetre aştı

Ural Nehri’nde su seviyesi kritik sınırı bir santimetre aştı

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Ural Nehri’nde su seviyesinin tehlikeli sınırı bir santimetre aştığı bildirildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T02:34+0300

2024-04-10T02:34+0300

2024-04-10T02:34+0300

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Orenburg Belediyesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 931 santimetreye yükselerek kritik sınırı bir santimetre aştığı belirtildi.Açıklamada, “Acil durum uyarısı: Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi Orenburg Şubesi, Ural Nehri’ndeki su seviyesinin saat 22.00'de (Moskova saati ile 20.00) 931 santimetreye kadar yükselerek, kritik seviyeyi bir santimetre aştığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, sel bölgesinin onlarca yerleşim yerinin yanı sıra, tarım alanları ve ticari işletme bölgelerini kapsadığı belirtildi.Öte yendan Orenburg Bölgesi Valisi Denis Pasler, sakinlere sel tehlikesi olan bölgelerden derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.

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