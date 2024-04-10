https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/ural-nehrinde-su-seviyesi-kritik-siniri-bir-santimetre-asti-1082627150.html
Ural Nehri’nde su seviyesi kritik sınırı bir santimetre aştı
Ural Nehri’nde su seviyesi kritik sınırı bir santimetre aştı
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Ural Nehri’nde su seviyesinin tehlikeli sınırı bir santimetre aştığı bildirildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T02:34+0300
2024-04-10T02:34+0300
2024-04-10T02:34+0300
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Orenburg Belediyesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 931 santimetreye yükselerek kritik sınırı bir santimetre aştığı belirtildi.Açıklamada, “Acil durum uyarısı: Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi Orenburg Şubesi, Ural Nehri’ndeki su seviyesinin saat 22.00'de (Moskova saati ile 20.00) 931 santimetreye kadar yükselerek, kritik seviyeyi bir santimetre aştığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, sel bölgesinin onlarca yerleşim yerinin yanı sıra, tarım alanları ve ticari işletme bölgelerini kapsadığı belirtildi.Öte yendan Orenburg Bölgesi Valisi Denis Pasler, sakinlere sel tehlikesi olan bölgelerden derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hakkaride-saganak-yagis-sele-donustu-15-mahalle-sular-altinda-kaldi-hakkari-van-karayolu-kapandi-1082627576.html
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Ural Nehri’nde su seviyesi kritik sınırı bir santimetre aştı
Rusya’nın Orenburg bölgesindeki Ural Nehri’nde su seviyesinin tehlikeli sınırı bir santimetre aştığı bildirildi.
Orenburg Belediyesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ural Nehri'ndeki su seviyesinin 931 santimetreye yükselerek kritik sınırı bir santimetre aştığı belirtildi.
Açıklamada, “Acil durum uyarısı: Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi Orenburg Şubesi, Ural Nehri’ndeki su seviyesinin saat 22.00'de (Moskova saati ile 20.00) 931 santimetreye kadar yükselerek, kritik seviyeyi bir santimetre aştığını bildirdi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, sel bölgesinin onlarca yerleşim yerinin yanı sıra, tarım alanları ve ticari işletme bölgelerini kapsadığı belirtildi.
Öte yendan Orenburg Bölgesi Valisi Denis Pasler, sakinlere sel tehlikesi olan bölgelerden derhal ayrılmaları çağrısında bulundu.