https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hakkaride-saganak-yagis-sele-donustu-15-mahalle-sular-altinda-kaldi-hakkari-van-karayolu-kapandi-1082627576.html
Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü: 15 mahalle sular altında kaldı, Hakkari-Van karayolu kapandı
Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü: 15 mahalle sular altında kaldı, Hakkari-Van karayolu kapandı
Sputnik Türkiye
Hakkari'de dün ve bugün etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağışlar nedeniyle 15 mahalle sular altında kalırken, Hakkari-Van kara yolu, 3 noktada... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T02:18+0300
2024-04-10T02:18+0300
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Hakkari'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda yokuştan akan sular nedeniyle toprak ve taş birikti.Hakkari-Van karayolundaki Depin bölgesi, Kırıkdağ köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken taş, çamur ve toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.Depin mevkisinde ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada dağdan kaya parçaları ve toprağın inmeye devam ettiği gözlendi.Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçlarıyla bekleyenleri tehlike yaşanmaması için kentin girişine yönlendirdi.Çukurca ilçesine gitmek için bekleyen Gaffar Kılıç, heyelan nedeniyle yolda kaldıklarını söyledi.Bölgede yoğun yağışın devam ettiğini ve başka noktalarda da heyelan oluştuğunu belirten Kılıç, ekiplerin yolu açmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html
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hakkari, sel, sağanak, sağanak yağış, heyelan
hakkari, sel, sağanak, sağanak yağış, heyelan
Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü: 15 mahalle sular altında kaldı, Hakkari-Van karayolu kapandı
02:18 10.04.2024 (güncellendi: 02:19 10.04.2024)
Hakkari'de dün ve bugün etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Yağışlar nedeniyle 15 mahalle sular altında kalırken, Hakkari-Van kara yolu, 3 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.
Hakkari'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı noktalarda yokuştan akan sular nedeniyle toprak ve taş birikti.
Hakkari-Van karayolundaki Depin bölgesi, Kırıkdağ köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda biriken taş, çamur ve toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.
Depin mevkisinde ekiplerin çalışma yürüttüğü sırada dağdan kaya parçaları ve toprağın inmeye devam ettiği gözlendi.
Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, araçlarıyla bekleyenleri tehlike yaşanmaması için kentin girişine yönlendirdi.
Çukurca ilçesine gitmek için bekleyen Gaffar Kılıç, heyelan nedeniyle yolda kaldıklarını söyledi.
Bölgede yoğun yağışın devam ettiğini ve başka noktalarda da heyelan oluştuğunu belirten Kılıç, ekiplerin yolu açmak için çalışma yürüttüğünü dile getirdi.