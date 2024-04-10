https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/uefa-sampiyonlar-ligi-real-madrid-manchester-city-3-3-arsenal-bayern-munih-2-2-berabere-kaldi-1082626501.html

Real Madrid-Manchester City 3-3 berabere kaldı: Arda Güler yedek futbolcular arasında yer aldı

Real Madrid-Manchester City 3-3 berabere kaldı: Arda Güler yedek futbolcular arasında yer aldı

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçlarında Real Madrid ile Manchester City 3-3, Arsenal ile Bayern Münih ise 2-2 berabere kaldı. Real Madrid... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T01:03+0300

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2024-04-10T01:30+0300

spor

real madrid

manchester city

arsenal

bayern münih

uefa şampiyonlar ligi

arda güler

carlo ancelotti

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında çeyrek final etabı, iki maçla başladı.İspanyol ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Manchester City takımını Santiago Bernabeu'da konuk etti.Maça hızlı başlayan Manchester City, henüz 2. dakikada Bernardo Silva ile öne geçti.Reben Dias'ın 12. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği bulan Real Madrid, 14. dakikada Rodrygo ile 2-1 üstünlük yakaladı.Manchester ekibi, 66. dakikada Phil Foden ile skoru 2-2 yaparken, 71. dakikada Josko Gvardiol ile bir gol daha buldu.Real Madrid'in 79. dakikada Federico Valverde ile kaydettiği gol maçın sonucunu 3-3 olarak belirledi.Eflatun-beyazlılarda mücadeleye yedek başlayan milli futbolcu Arda Güler forma şansı bulamadı.Öte yandan, Real Madrid'i çalıştıran Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde 200 maçta görev yapan ilk teknik direktör oldu.Londra'da da kazanan çıkmadıGünün diğer maçında İngiltere temsilcisi Arsenal, Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırladı.Emirates Stadı'ndaki mücadelede gol perdesini 12. dakikada ev sahibi ekipten Bukayo Saka açtı.Bayern Münih, 18. dakikada Serge Gnabry ile skoru 1-1'e getirirken, 32. dakikada Harry Kane'in penaltısıyla 2-1 öne geçti.Arsenal, 76. dakikada Leandro Trossard ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.Her iki maçın rövanşı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

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real madrid, manchester city, arsenal, bayern münih, uefa şampiyonlar ligi, arda güler, carlo ancelotti