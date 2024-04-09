UEFA'dan Türk hakemlere görev

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları 11 nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.



Liverpool kentinde bulunan Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maça Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.