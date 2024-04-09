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UEFA'dan Türk hakemlere görev
UEFA'dan Türk hakemlere görev
Sputnik Türkiye
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Arda Kardeşler, Abdülkadir Bitigen İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları 11 nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Liverpool kentinde bulunan Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maça Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.
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hakem, halil umut meler, uefa, uefa şampiyonlar ligi, liverpool, atalanta, arda kardeşler, alper ulusoy, anfield stadyumu, ingiltere
hakem, halil umut meler, uefa, uefa şampiyonlar ligi, liverpool, atalanta, arda kardeşler, alper ulusoy, anfield stadyumu, ingiltere

UEFA'dan Türk hakemlere görev

10:21 09.04.2024 (güncellendi: 10:24 09.04.2024)
© AA / Mehmet Murat ÖnelHalil Umut Meler, sahalara geri döndü
Halil Umut Meler, sahalara geri döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AA / Mehmet Murat Önel
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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy, Arda Kardeşler, Abdülkadir Bitigen İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan 2024 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında görev alacak.
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasında İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları 11 nisan Perşembe günü karşı karşıya gelecek.

Liverpool kentinde bulunan Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maça Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.
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