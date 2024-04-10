https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/tanri-parcacigini-kesfeden-nobel-odullu-fizikci-peter-higgs-vefat-etti-1082635240.html

Tanrı Parçacığı'nı keşfeden Nobel Ödüllü Fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti

Tanrı Parçacığı'nı keşfeden Nobel Ödüllü Fizikçi Peter Higgs hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Tanrı Parçacığı'nı keşfeden Nobel Ödüllü Fizikçi Peter Higgs, İskoçya'daki evinde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki, Tanrı Parçacığı nedir ve bu konuda... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T12:15+0300

2024-04-10T12:15+0300

2024-04-10T12:57+0300

yaşam

fizik

nobel fizik ödülü

tanrı parçacağı

peter higgs

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Fizik bilimine ilişkin önemli konulardan biri olan 'Tanrı Parçacığı' kavramı, son yıllarda geniş kitleler tarafından merak konusu olmuştur. Bu kavramın temelinde, maddeyi oluşturan parçacıkların varoluşunu açıklayan bir teori yatmaktadır.Bu parçacığın keşfine ömrünün 50 yılını adayan Higgs, 2012 yılında parçacığı gözlemlemeyi başarmış ve bir sonraki yıl da Nobel ödülünü kazanmıştı. Peter Higgs, İskoçya'daki evinde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu.Edinburgh Üniversitesi'nden Fizikçi ve Higgs'in yakın arkadaşı Alan Walker, Nobelli fizikçinin ölüm sebebi olarak yaşadığı kan rahatsızlığını gösterdi. Higgs bu üniversitede Emeritus Profesör olarak çalışmalarına devam etmekteydi.Tanrı Parçacığı nedir?Tanrı Parçacığı olarak da bilinen Higgs Bozonu, maddeyi oluşturan parçacıkların kütlesini kazanmasını sağlayan teorik bir parçacıktır. Bu kavram, İskoç fizikçi Peter Higgs'in 1964 yılında ortaya attığı bir teoriye dayanmaktadır. Higgs'in teorisine göre, uzayın her yerini dolduran ve diğer parçacıkların kütlesini sağlayan bir alan bulunmaktadır. Bu alana Higgs Alanı adı verilir ve bu alanda varolan parçacığa Higgs Bozonu denir.Peter Higgs, bu önemli teorisini 1964 yılında, İngiliz diğer bir fizikçi olan Robert Brout ve François Englert ile birlikte ortaya atmıştır. Bu çalışmalar, sonrasında teorik fizik alanında devrim niteliğinde bir keşif olarak kabul edilmiş ve Higgs, 2013 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştır.Tanrı Parçacığı ve Peter Higgs'in çalışmaları, modern fizik biliminin temel taşlarından birini oluştururken, bu konudaki araştırmalar ve keşifler, evrenin temel yapısını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu doğrultuda, Higgs Bozonu'nun keşfi, fizik dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilirken, bu alandaki araştırmalar hala devam etmektedir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/game-of-thrones-hayranlarina-kotu-haberi-kit-harington-duyurdu-1082631575.html

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