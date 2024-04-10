https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/game-of-thrones-hayranlarina-kotu-haberi-kit-harington-duyurdu-1082631575.html

Game of Thrones hayranlarına kötü haberi Kit Harington duyurdu

Game of Thrones hayranlarına kötü haberi Kit Harington duyurdu

Sputnik Türkiye

Game of Thrones'un unutulmaz karakterlerinden Jon Snow'u canlandıran Kit Harington, hayranlarını üzecek bir açıklama yaptı. Uzun süredir geliştirilen ve Jon... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T09:00+0300

2024-04-10T09:00+0300

2024-04-10T09:00+0300

yaşam

game of thrones

kit harington

dizi

film

iptal

iptal kararı

george r.r. martin

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George R.R. Martin'in eserlerinden uyarlanan ve tüm zamanların en büyük dizilerinden biri olarak kabul edilen Game of Thrones, 2019 yılında sona ermişti. Ancak, bu evrende geçen yeni yapımların duyurulmasıyla hayranlar, Westeros'un büyülü dünyasından kopmadılar.Jon Snow karakterinin Game of Thrones sonrası maceralarını anlatması planlanan spinoff dizisi, uzun bir süredir merakla bekleniyordu. Ancak, Kit Harington'ın yaptığı açıklama ile bu beklentilerin rafa kaldırıldığı ortaya çıktı.Harington, yeni Jon Snow dizisinin iptal edildiğini doğrularken, hayranların büyük bir heyecanla beklediği proje hakkında net bir açıklama yapmadı. Ancak, bu durum Game of Thrones tutkunlarını üzmeye yetti. Henüz dizinin geleceği konusunda net bir bilgi olmamakla birlikte, hayranlar yeni projelerle Westeros dünyasına geri dönecek umuduyla beklemeye devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-eglence-haritasi-aciklandi-1082628897.html

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game of thrones, kit harington, dizi, film, iptal, iptal kararı, george r.r. martin