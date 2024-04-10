Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da Kaymakam Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu

Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu

Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu

© AA / Cem Genco yerel seçim © AA / Cem Genco

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi