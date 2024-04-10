https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/secimin-yenilenmesine-karar-verilen-hilvanda-kaymakam-belediye-baskan-vekili-oldu-1082627946.html
Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu
Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T02:45+0300
2024-04-10T02:45+0300
2024-04-10T02:45+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
hilvan
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
31 mart yerel seçimleri
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Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da Kaymakam Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.
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hilvan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri
hilvan, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri
Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da kaymakam Belediye Başkan Vekili oldu
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yenilenmesine karar verilen Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi
Seçimin yenilenmesine karar verilen Hilvan'da Kaymakam Karakaş, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.
Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hilvan Kaymakamımız Orhan Gazi Karakaş, 02 Haziran 2024 tarihinde yapılacak seçimler sonucunda Hilvan Belediye Başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunun 46. maddesi gereği Hilvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
YSK, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesine karar vermişti.