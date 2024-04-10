https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/rus-vekil-transdinyesterdeki-rus-baris-gucunun-gorev-sinirlari-yeniden-belirlenebilir-1082626969.html

Rus vekil: Transdinyester'deki Rus barış gücünün görev sınırları yeniden belirlenebilir

Rus vekil: Transdinyester'deki Rus barış gücünün görev sınırları yeniden belirlenebilir

Sputnik Türkiye

Duma milletvekili Aleksey Juravlev, Gagavuzya'daki durumun tırmanmaya devam etmesi halinde Transdinyester'deki Rus barış gücünün görev sınırlarının yeniden... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T01:33+0300

2024-04-10T01:33+0300

2024-04-10T01:33+0300

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transdinyester

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aleksey juravlev

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Juravlev, Sputnik’e demecinde Gagavuzya'daki durumun tırmanmaya devam etmesi durumunda Transdinyester'deki Rus barış gücünün görev sınırlarının yeniden belirlenebileceğini söyledi.Juravlev, “Transdinyester'de konuşlanmış olan Rus barış gücünü göz ardı edemeyiz. Görevi tam olarak bölgede kan dökülmesini önlemektir. Her ne kadar Gagavuzya henüz Rus barış gücünün sorumluluk alanı içinde olmasa da, durum tırmanmaya devam ederse, barış gücünün görev sınırlarının yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olabilir” dedi.Gagavuzya'nın Moldova'dan ayrılmasının şimdilik tamamen teorik bir olasılık olduğunu, bu konuda ciddi bir şekilde fikir beyan etmek için henüz erken olduğunu belirten Juravlev, “Yevgeniya Gutsul (Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı) tarafından dile getirilen açık bir koşul var: Gagavuzya, Moldova’nın Romanya'ya katılması halinde ondan ayrılabilir. Gerçekten buna yönelik eğilimler var; mevcut Moldovalı yetkililer ülkeyi ısrarla Batı'nın kollarına itiyor. Onlara göre, Kişinev'in Bükreş'in himayesi altına girmesi en iyisi olacaktır; böylelikle AB ve NATO'ya katılmak için karmaşık ve uzun prosedürlerden geçmeye gerek kalmayacaktır. Devletin egemenliği Maia Sandu (Moldova Devlet Başkanı) ve ekibinin umurunda değil, yalnızca Washington'dan gelen emirleri yerine getiriyorlar” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gagavuzya-lideri-gutsul-moldova-yonetimi-gagavuzlara-gelen-yardimlari-engelliyor-1082609216.html

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