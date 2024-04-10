https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/rus-birlikleri-ukrayna-ordusunun-silah-ve-muhimmat-depolama-tesisini-imha-etti-1082644338.html

Rus birlikleri Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat depolama tesisini imha etti

Rus birlikleri Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat depolama tesisini imha etti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ordusunun silah ve mühimmat depolama tesisini, ayrıca 2 insansız hava araçları (İHA) montaj tesisini ve... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T16:33+0300

2024-04-10T16:33+0300

2024-04-10T16:33+0300

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Bakanlığın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 128 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra düşmana ait ve 32 adet D-20 obüsünün muhafaza edildiği silah ve mühimmat depolama tesisi, ayrıca 2 İHA montaj tesisi, bir insansız deniz araçları hazırlama tesisi ve diğer hedefler imha edildi.Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birlikleri, cephenin önündeki konumlarını iyileştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin bir karşı saldırısını püskürttü, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 20’ye yakın asker, bir tank, 3 zırhlı muharebe aracı ve 4 otomobil kaybetti.Donetsk istikametinde Güney Askeri Grubu birlikleri daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin DHC’nin 5 bölgesinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, ayrıca DHC’nin 3 yerleşim bölgesinde düşmanın 4 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bu istikamette 360’a yakın asker, 2 adet ABD yapımı M113 zırhlı piyade aracı ve 5 otomobil kaybetti.Avdeyevka istikametinde aktif eylemlerle taktik konumunu iyileştiren Rus Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin 5 yerleşim bölgesinde konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin hücum gruplarının 11 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıpları 395’e yakın asker, 3 zırhlı piyade aracı, 6 otomobil, bir 152 mm’lik Msta-B obüsü ve bir Gvozdika topçu sistemi olarak kayıtlara geçti.Güney Donetsk istikametinde cephenin ilerisindeki taktik konumlarını pekiştiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Staromayskoye ve Urojaynoye yerleşim bölgelerinde düşman birliklerine atış hasarı verdi, ayrıca Nikolskoye yerleşiminde düşmanın 2 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusu bir günde 115’e yakın asker, 3 pikap, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ve bir 100 mm’lik Rapira anti-tank topu kaybetti.Herson istikametinde etkili olan Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordusunun Zaporojye ve Herson bölgelerinde konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 65’e yakın asker, 3 otomobil, ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 topu, bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi, bir Plastun elektronik keşif ve bir Nota elektronik harp sistemi olarak gerçekleşti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 172 insansız hava aracı (İHA), 3 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü bomba, ayrıca 2 HIMARS ve Uragan füzesi imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-yaklasik-930-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1082613430.html

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