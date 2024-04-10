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Putin'den tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
Putin'den tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı
Sputnik Türkiye
Rusya'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Putin, bu bayramın yenilenme sevinci, ahlaki mükemmellik arzusu ve düşüncenin saflığını sembolize... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin resmi internet sitesinde yayınlanan bayram mesajında, Rusya’daki tüm Müslümanların bayramını kutlarken, Tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından saygı duyulan kutsal Ramazan ayının sonunda kutlanan bu bayramın manevi anlamının yüce olduğuna dikkat çektiği mesajını şöyle sürdürdü:Rusya’daki Müslüman kuruluşların, ülke yaşamına, vatanseverlik, eğitim ve hayırseverlik girişimlerinin uygulanmasına yapıcı bir şekilde katılmakta olduğunu hatırlatan Rus lider, bu kurumların devlet ve kamu yapılarıyla verimli bir şekilde işbirliği yaptığını, aynı zamanda genç neslin eğitimine öncelik verdiğini kaydetti.Askeri operasyona katılanlar arasında da Rusya Müslümanlarının olduğunu anımsatan Putin, ülkedeki Müslüman toplumun, askeri operasyon katılımcılarıyla birlikte akrabalarını ve arkadaşlarını desteklerken aynı zamanda toplumdaki uyumun güçlendirilmesine ve etnik gruplar arası uyumun korunmasına büyük katkı sağladığının altını çizdiği mesajını şu şekilde sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bm-genel-sekreteri-guterresten-ramazan-bayrami-mesaji-kalbim-kirik-1082628764.html
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putin'den tüm müslümanlara ramazan bayramı mesajı
putin'den tüm müslümanlara ramazan bayramı mesajı

Putin'den tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

09:27 10.04.2024 (güncellendi: 10:15 10.04.2024)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Rusya'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Putin, bu bayramın yenilenme sevinci, ahlaki mükemmellik arzusu ve düşüncenin saflığını sembolize etmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin resmi internet sitesinde yayınlanan bayram mesajında, Rusya’daki tüm Müslümanların bayramını kutlarken, Tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından saygı duyulan kutsal Ramazan ayının sonunda kutlanan bu bayramın manevi anlamının yüce olduğuna dikkat çektiği mesajını şöyle sürdürdü:
Rusya Müslümanlarının mübarek Ramazan ayının sonuna denk gelen bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Bu bayram, yüzyıllardır İslam'ın takipçileri için yenilenme sevincini, ahlaki mükemmellik arzusunu, düşünce ve eylemlerin saflığını sembolize etmiştir. Rusya Müslümanları, atalarının zengin tarihi, kültürel ve dini geleneklerini yaşatarak, atalarının ilkelerini izleyerek bu bayramı kendi topluluklarında ve yakın çevresiyle kutlamakta, bunu yaparken de ihtiyaç sahiplerine yardım sağlamaktadır.
Rusya’daki Müslüman kuruluşların, ülke yaşamına, vatanseverlik, eğitim ve hayırseverlik girişimlerinin uygulanmasına yapıcı bir şekilde katılmakta olduğunu hatırlatan Rus lider, bu kurumların devlet ve kamu yapılarıyla verimli bir şekilde işbirliği yaptığını, aynı zamanda genç neslin eğitimine öncelik verdiğini kaydetti.
Askeri operasyona katılanlar arasında da Rusya Müslümanlarının olduğunu anımsatan Putin, ülkedeki Müslüman toplumun, askeri operasyon katılımcılarıyla birlikte akrabalarını ve arkadaşlarını desteklerken aynı zamanda toplumdaki uyumun güçlendirilmesine ve etnik gruplar arası uyumun korunmasına büyük katkı sağladığının altını çizdiği mesajını şu şekilde sonlandırdı:
Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlar, sizlere sağlık, başarı ve en iyi dileklerimi iletirim.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Ramazan Bayramı mesajı: Kalbim kırık
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