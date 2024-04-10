https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/putinden-tum-muslumanlara-ramazan-bayrami-mesaji-1082632258.html

Putin'den tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Putin'den tüm Müslümanlara Ramazan Bayramı mesajı

Sputnik Türkiye

Rusya'daki tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı kutlayan Putin, bu bayramın yenilenme sevinci, ahlaki mükemmellik arzusu ve düşüncenin saflığını sembolize... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-10T09:27+0300

2024-04-10T10:15+0300

dünya

rusya

vladimir putin

ramazan

ramazan bayramı

müslüman

askeri operasyon

aile

gelenek

kutlama

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Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin resmi internet sitesinde yayınlanan bayram mesajında, Rusya’daki tüm Müslümanların bayramını kutlarken, Tüm dünyadaki Müslümanlar tarafından saygı duyulan kutsal Ramazan ayının sonunda kutlanan bu bayramın manevi anlamının yüce olduğuna dikkat çektiği mesajını şöyle sürdürdü:Rusya’daki Müslüman kuruluşların, ülke yaşamına, vatanseverlik, eğitim ve hayırseverlik girişimlerinin uygulanmasına yapıcı bir şekilde katılmakta olduğunu hatırlatan Rus lider, bu kurumların devlet ve kamu yapılarıyla verimli bir şekilde işbirliği yaptığını, aynı zamanda genç neslin eğitimine öncelik verdiğini kaydetti.Askeri operasyona katılanlar arasında da Rusya Müslümanlarının olduğunu anımsatan Putin, ülkedeki Müslüman toplumun, askeri operasyon katılımcılarıyla birlikte akrabalarını ve arkadaşlarını desteklerken aynı zamanda toplumdaki uyumun güçlendirilmesine ve etnik gruplar arası uyumun korunmasına büyük katkı sağladığının altını çizdiği mesajını şu şekilde sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bm-genel-sekreteri-guterresten-ramazan-bayrami-mesaji-kalbim-kirik-1082628764.html

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Sputnik Türkiye

putin'den tüm müslümanlara ramazan bayramı mesajı