https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pkkli-mehmet-kopal-fransada-yakalanarak-turkiyeye-getirildi-1082632810.html
PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Sputnik Türkiye
PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T12:12+0300
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/mit-pkk-sorumlularindan-ipek-demiri-suriyede-yakalayarak-turkiyeye-getirdi-1082501743.html
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türkiye, pkk, emniyet
PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
12:12 10.04.2024 (güncellendi: 12:23 10.04.2024)
PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."