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PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Sputnik Türkiye
PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

12:12 10.04.2024 (güncellendi: 12:23 10.04.2024)
© AA / Emniyet Genel MüdürlüğüPKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
PKK’lı Mehmet Kopal Fransa'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AA / Emniyet Genel Müdürlüğü
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PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal Fransa'dan Türkiye'ye getirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), PKK/KCK üyesi Mehmet Kopal'ın Fransa'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
EGM'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ulusal seviyede aranan Mehmet Kopal, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda sınır dışı kararı alınması sağlanarak 9 Nisan'da Fransa'dan Türkiye'ye getirilmiştir."
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