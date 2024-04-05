https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/mit-pkk-sorumlularindan-ipek-demiri-suriyede-yakalayarak-turkiyeye-getirdi-1082501743.html
MİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
Sputnik Türkiye
MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T15:14+0300
2024-04-05T15:14+0300
2024-04-05T15:16+0300
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MİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
15:14 05.04.2024 (güncellendi: 15:16 05.04.2024)
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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi