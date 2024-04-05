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mit, mit, pkk

MİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi

15:14 05.04.2024 (güncellendi: 15:16 05.04.2024)
© AA / AAMİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
MİT PKK sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2024
© AA / AA
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MİT, PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
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