https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/nigdede-yagis-kazaya-neden-oldu-8-yarali-1082649929.html

Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı

Niğde'de yağış kazaya neden oldu: 8 yaralı

Sputnik Türkiye

Niğde'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T19:14+0300

2024-04-10T19:14+0300

2024-04-10T19:14+0300

türkiye

niğde

sağanak

sağanak yağış

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Niğde genelinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.Kentte, ikindi vakti etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Dolu nedeniyle etraf beyaza bürünürken, sağanak sele neden oldu.Sel nedeniyle Ata Sanayi'de sürücüler zor anlar yaşadı.Öte yandan Niğde-Kayseri kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bölgeden geçen Niğde Valisi Cahit Çelik ve AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, araçlarından inerek konuyla ilgili bilgi aldı, yaralıların yakınlarını teselli etti.Ayrıca aynı bölgede oluşan hortum, kameraya yansıdı.Herhangi bir zarara neden olmayan hortum, kısa sürede etkisini yitirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/kazakistanda-selden-dolayi-86-bin-kisi-tahliye-edildi--1082618448.html

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