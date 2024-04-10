https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/biden-ihtiyacimiz-olan-son-sey-natonun-dagilmaya-basladigini-gormek-bu-dunya-icin-felaket-olur-1082645104.html
Biden: İhtiyacımız olan son şey NATO'nun dağılmaya başladığını görmek, bu dünya için felaket olur
Biden: İhtiyacımız olan son şey NATO'nun dağılmaya başladığını görmek, bu dünya için felaket olur
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden verdiği röportajda NATO'yu genişletmeyi başardıklarını belirterek ihtiyaçları olan son şeyin NATO'nun dağılmaya başladığını görmek olduğunu... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T16:58+0300
2024-04-10T16:58+0300
2024-04-10T17:28+0300
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ABD Başkanı Joe Biden verdiği demeçte, Ukrayna krizi meselesine de değinerek Cumhuriyetçiler ile anlaşamaya yakın olup olmadığı sorusuna, halkın büyük çoğunluğunun kendisiyle aynı fikir de olduğunu öne sürdü.Biden cevabında, "Tüm kariyerim boyunca NATO ile çalıştım. NATO'yu genişletmeyi başardık ve iki İskandinav ülkesi NATO'ya katıldığı için iki bin millik sınırımız var. Rusya sınırı boyunca bir dizi NATO ülkesi var" dedi.Kongre'nin yardımı olmadan daha fazla yardım sağlamak için zamanlarının kalmadığının altını çizen Biden, "Bu nedenle Meclis Başkanı'nın, yapılması gerektiğini bildiğinden emin olduğum şeyi yapacak cesarete sahip olmasını umuyorum. Ama sanırım tuhaf bir Cumhuriyetçiler yüzünden Meclis Başkanlığı koltuğunu kaybetmekten endişe ediyor. Bakın bu babanızın Cumhuriyetçi Partisi değil. Trump bu partiyi yönetiyor. Parti üzerinde demir gibi bir hakimiyeti var. Onunla aynı fikirde olsun ya da olmasın herkes ona karşı çıkmaktan korkuyor ve bu son derece tehlikeli. İhtiyacımız olan son şey NATO'nun dağılmaya başladığını görmek. Bu Amerika için bir felaket olur, Avrupa için bir felaket olur, dünya için bir felaket olur" dedi.'Netanyahu hata yapıyor'ABD Başkanı Joe Biden kendisine yöneltilen, "İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını talep eden protestoların arttığını ve İsrail hava saldırısında World Central Kitchen çalışanlarının hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası kınamaların yükseldiğini görüyoruz. Sizce Başbakan Netanyahu bu noktada halkının ulusal çıkarlarından ziyade kendi siyasi bekasını mı düşünüyor?" sorusuna yanıt verdi.Netanyahu'nun yaptığı eylemin 'hata' olduğunun altını çizen Biden, İsrail'in yaklaşımına katılmadığını belirterek bu hadisenin çok 'çirkin' olduğunu vurguladı.İsrail'den gelecek altı-sekiz hafta boyunca ülkeye gelen tüm gıda ve ilaçlara tam erişim izni vermelerini istediğini belirten Biden, "Suudilerden Ürdünlülere ve Mısırlılara kadar herkesle konuştum. Devreye girmeye hazırlar. Bu gıdayı getirmeye hazırlar. Bence bu insanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bu hemen yapılmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/biden-yonetimi-ukraynaya-yapilan-yardimlari-buyuk-olcude-eksik-bildirdigini-itiraf-etti-1082640605.html
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abd, joe biden, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, ukrayna, ukrayna krizi, nato, rusya, donald trump, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi
abd, joe biden, israil, israil-filistin, benyamin netanyahu, ukrayna, ukrayna krizi, nato, rusya, donald trump, cumhuriyetçiler, cumhuriyetçiler partisi
Biden: İhtiyacımız olan son şey NATO'nun dağılmaya başladığını görmek, bu dünya için felaket olur
16:58 10.04.2024 (güncellendi: 17:28 10.04.2024)
ABD Başkanı Biden verdiği röportajda NATO'yu genişletmeyi başardıklarını belirterek ihtiyaçları olan son şeyin NATO'nun dağılmaya başladığını görmek olduğunu dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden verdiği demeçte, Ukrayna krizi meselesine de değinerek Cumhuriyetçiler ile anlaşamaya yakın olup olmadığı sorusuna, halkın büyük çoğunluğunun kendisiyle aynı fikir de olduğunu öne sürdü.
Biden cevabında, "Tüm kariyerim boyunca NATO ile çalıştım. NATO'yu genişletmeyi başardık ve iki İskandinav ülkesi NATO'ya katıldığı için iki bin millik sınırımız var. Rusya sınırı boyunca bir dizi NATO ülkesi var" dedi.
Kongre'nin yardımı olmadan daha fazla yardım sağlamak için zamanlarının kalmadığının altını çizen Biden, "Bu nedenle Meclis Başkanı'nın, yapılması gerektiğini bildiğinden emin olduğum şeyi yapacak cesarete sahip olmasını umuyorum. Ama sanırım tuhaf bir Cumhuriyetçiler yüzünden Meclis Başkanlığı koltuğunu kaybetmekten endişe ediyor. Bakın bu babanızın Cumhuriyetçi Partisi değil. Trump bu partiyi yönetiyor. Parti üzerinde demir gibi bir hakimiyeti var. Onunla aynı fikirde olsun ya da olmasın herkes ona karşı çıkmaktan korkuyor ve bu son derece tehlikeli. İhtiyacımız olan son şey NATO'nun dağılmaya başladığını görmek. Bu Amerika için bir felaket olur, Avrupa için bir felaket olur, dünya için bir felaket olur" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden kendisine yöneltilen, "İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun görevden alınmasını talep eden protestoların arttığını ve İsrail hava saldırısında World Central Kitchen çalışanlarının hayatını kaybetmesinin ardından uluslararası kınamaların yükseldiğini görüyoruz. Sizce Başbakan Netanyahu bu noktada halkının ulusal çıkarlarından ziyade kendi siyasi bekasını mı düşünüyor?" sorusuna yanıt verdi.
Netanyahu'nun yaptığı eylemin 'hata' olduğunun altını çizen Biden, İsrail'in yaklaşımına katılmadığını belirterek bu hadisenin çok 'çirkin' olduğunu vurguladı.
İsrail'den gelecek altı-sekiz hafta boyunca ülkeye gelen tüm gıda ve ilaçlara tam erişim izni vermelerini istediğini belirten Biden, "Suudilerden Ürdünlülere ve Mısırlılara kadar herkesle konuştum. Devreye girmeye hazırlar. Bu gıdayı getirmeye hazırlar. Bence bu insanların tıbbi ve gıda ihtiyaçlarını karşılamamak için hiçbir mazeret olamaz. Bu hemen yapılmalı" dedi.