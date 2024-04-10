https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/muharrem-ince-simidin-hamburgere-kina-gecesinin-bekarliga-veda-partisine-yenilmemesini-istiyorum-1082643113.html

Muharrem İnce: Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum

Muharrem İnce: Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum

Sputnik Türkiye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bayram mesajında "Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum" dedi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T16:13+0300

2024-04-10T16:13+0300

2024-04-10T16:13+0300

politika

muharrem ince

ramazan bayramı

mesaj

kına gecesi

hamburger

simit

bekarlığa veda

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ramazan Bayramı'nın sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.İnce, “59 yıllık geleneği bozmadan sürdürmeye devam ediyorum. Yine bir bayram arefesinde babamın evindeyim. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun” diyerek paylaştığı videoda, “Ben simidin hamburgere yenilmemesini, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum. Bir yandan da kuantum diyorum” dedi.İnce, bayram tatillerini “tatil” olarak görmediğini de dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogan-aliyevin-ramazan-bayramini-kutladi-1082617453.html

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Sputnik Türkiye

muharrem ince, ramazan bayramı, mesaj, kına gecesi, hamburger, simit, bekarlığa veda