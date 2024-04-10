https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/muharrem-ince-simidin-hamburgere-kina-gecesinin-bekarliga-veda-partisine-yenilmemesini-istiyorum-1082643113.html
Muharrem İnce: Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum
Muharrem İnce: Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum
Sputnik Türkiye
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bayram mesajında "Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum" dedi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T16:13+0300
2024-04-10T16:13+0300
2024-04-10T16:13+0300
politika
muharrem ince
ramazan bayramı
mesaj
kına gecesi
hamburger
simit
bekarlığa veda
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ramazan Bayramı'nın sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.İnce, “59 yıllık geleneği bozmadan sürdürmeye devam ediyorum. Yine bir bayram arefesinde babamın evindeyim. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun” diyerek paylaştığı videoda, “Ben simidin hamburgere yenilmemesini, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum. Bir yandan da kuantum diyorum” dedi.İnce, bayram tatillerini “tatil” olarak görmediğini de dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/erdogan-aliyevin-ramazan-bayramini-kutladi-1082617453.html
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muharrem ince, ramazan bayramı, mesaj, kına gecesi, hamburger, simit, bekarlığa veda
muharrem ince, ramazan bayramı, mesaj, kına gecesi, hamburger, simit, bekarlığa veda
Muharrem İnce: Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bayram mesajında "Simidin hamburgere, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ramazan Bayramı'nın sosyal medyadan paylaştığı bir video ile kutladı.
İnce, “59 yıllık geleneği bozmadan sürdürmeye devam ediyorum. Yine bir bayram arefesinde babamın evindeyim. Ramazan Bayramımız şimdiden kutlu olsun” diyerek paylaştığı videoda, “Ben simidin hamburgere yenilmemesini, kına gecesinin bekarlığa veda partisine yenilmemesini istiyorum. Bir yandan da kuantum diyorum” dedi.
İnce, bayram tatillerini “tatil” olarak görmediğini de dile getirdi.