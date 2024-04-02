https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-dini-lideri-hamaney-siyonist-rejimi-pisman-edecegiz-1082388492.html

İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejimi pişman edeceğiz

İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejimi pişman edeceğiz

Sputnik Türkiye

İran Dini Lideri Hamaney, Suriye'deki saldırıda hayatını kaybedenler için bir mesaj yayınladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-02T14:56+0300

2024-04-02T14:56+0300

2024-04-02T14:56+0300

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iran

ayetullah ali hamaney

israil

suriye

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İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney açıklamasında, 'gaspçı ve nefret dolu Siyonist rejimin bu suçtan ve benzerlerinden pişmanlık duyacaklarını zira bunu yapacaklarını' dile getirdi.Hamaney tarafından yayımlanan mesajda 'zalim ve saldırgan rejimin liderlerine lanet olsun' cümlesin yer verilirken, "İsrail rejimi kahramanlarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz" denildi.İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html

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iran, ayetullah ali hamaney, israil, suriye