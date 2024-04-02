https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-dini-lideri-hamaney-siyonist-rejimi-pisman-edecegiz-1082388492.html
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejimi pişman edeceğiz
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejimi pişman edeceğiz
Sputnik Türkiye
İran Dini Lideri Hamaney, Suriye'deki saldırıda hayatını kaybedenler için bir mesaj yayınladı. 02.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-02T14:56+0300
2024-04-02T14:56+0300
2024-04-02T14:56+0300
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iran
ayetullah ali hamaney
israil
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İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney açıklamasında, 'gaspçı ve nefret dolu Siyonist rejimin bu suçtan ve benzerlerinden pişmanlık duyacaklarını zira bunu yapacaklarını' dile getirdi.Hamaney tarafından yayımlanan mesajda 'zalim ve saldırgan rejimin liderlerine lanet olsun' cümlesin yer verilirken, "İsrail rejimi kahramanlarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz" denildi.İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240402/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-uyardi-israil-saldirisi-cevapsiz-kalmayacak-1082377467.html
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iran, ayetullah ali hamaney, israil, suriye
iran, ayetullah ali hamaney, israil, suriye
İran dini lideri Hamaney: Siyonist rejimi pişman edeceğiz
İran Dini Lideri Hamaney, Suriye'deki saldırıda hayatını kaybedenler için bir mesaj yayınladı.
İran Dini Lideri Ayetullah Hamaney açıklamasında, 'gaspçı ve nefret dolu Siyonist rejimin bu suçtan ve benzerlerinden pişmanlık duyacaklarını zira bunu yapacaklarını' dile getirdi.
Hamaney tarafından yayımlanan mesajda 'zalim ve saldırgan rejimin liderlerine lanet olsun' cümlesin yer verilirken, "İsrail rejimi kahramanlarımızın eliyle cezalandırılacaktır. Allah'ın izniyle onları bu ve benzeri suçlara pişman edeceğiz" denildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusundan dün yapılan açıklamada, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından düzenlenen füze saldırısında Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi dahil 7 yetkilinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.