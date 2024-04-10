https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/irakli-gruplar-israil-petrol-terminaline-saldiri-duzenlendigini-iddia-etti-1082631064.html

Iraklı gruplar, İsrail'in petrol terminaline saldırı düzenlendiğini iddia etti

Iraklı gruplar, İsrail'in petrol terminaline saldırı düzenlendiğini iddia etti

Sputnik Türkiye

Irak İslami Direniş Hareketi’ne bağlı Şii silahlı gruplar, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanı petrol terminaline insansız hava araçlarıyla (İHA)... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T08:34+0300

2024-04-10T08:34+0300

2024-04-10T08:36+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

soykırım

ortadoğu

irak

şii milisler

hayfa

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Iraklı grupların Telegram hesabından yapılan açıklamada, "İşgale karşı direnişlerini sürdüren, Gazze Şeridi'ndeki halkımıza destek veren ve gaspçı varlığın (İsrail) çocuk, kadın ve yaşlılar dahil Filistinli sivillere karşı işlediği katliamlara karşılık veren Irak İslami Direnişi savaşçıları, bu sabah (10 Nisan Çarşamba) işgal altındaki topraklarımızda bulunan Hayfa limanındaki petrol terminalini iki insansız hava aracıyla vurdu" ifadelerine yer verildi.Geçtiğimiz hafta Iraklı gruplar da Hayfa'daki bir petrol rafinerisini vurduklarını iddia etmişti.Irak'taki İran destekli oldukları iddia edilen Şii milisler, genellikle Suriye tarafındaki Golan Tepeleri'ne yakın bir noktadan İsrail'in stratejik liman kentleri, askeri noktaları ve altyapısına yönelik füze ve İHA saldırıları gerçekleştiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/iran-irak-sinirinda-gokyuzunde-ucan-parlak-bir-cisim-goruldu-1082504889.html

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gazze şeridi

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, soykırım, ortadoğu, irak, şii milisler, hayfa, hayfa, suriye