https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/iran-irak-sinirinda-gokyuzunde-ucan-parlak-bir-cisim-goruldu-1082504889.html
İran-Irak sınırında gökyüzünde uçan parlak bir cisim görüldü
İran-Irak sınırında gökyüzünde uçan parlak bir cisim görüldü
Sputnik Türkiye
İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Başkonsolosluğu’na düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede gerilimin arttığı bir dönemde, İran-Irak sınırı... 05.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-05T16:33+0300
2024-04-05T16:33+0300
2024-04-05T16:35+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
iran
iran cumhurbaşkanı hasan ruhani
iran devrim muhafızları
iran nükleer anlaşması
israil parlamentosu (knesset)
israil yüksek mahkemesi
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İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısının ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken bölgeden ilginç görüntüler geldi. Sosyal medya kullanıcıları, İran’ın güneybatısındaki Ahwaz şehri ve Irak’ın kuzeydoğusunda gökyüzünde dikkat çeken parlak bir cismin görüntülerini paylaştı.İranlı Jamaran haber ajansının Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Ahwaz ve Huzistan yakınlarındaki Irak topraklarının gökyüzünü gösteren iki video. Henüz bu cismin ne olduğu yönünde hiçbir açıklama yapılmadı” ifadesine yer verildi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail’in Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağı sözünü vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/32-yillik-anlasmadan-cekildi-turkiye-konvansiyonel-silah-uretimini-diger-devletlerle-paylasmayacak-1082492761.html
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israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması, israil parlamentosu (knesset), israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, irak, irak
israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, iran, iran cumhurbaşkanı hasan ruhani, iran devrim muhafızları, iran nükleer anlaşması, israil parlamentosu (knesset), israil yüksek mahkemesi, israil ordusu, irak, irak
İran-Irak sınırında gökyüzünde uçan parlak bir cisim görüldü
16:33 05.04.2024 (güncellendi: 16:35 05.04.2024)
İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Başkonsolosluğu’na düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede gerilimin arttığı bir dönemde, İran-Irak sınırı yakınında gökyüzünde görüntülenen parlak bir cisim kafaları karıştırdı.
İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısının ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken bölgeden ilginç görüntüler geldi.
Sosyal medya kullanıcıları, İran’ın güneybatısındaki Ahwaz şehri ve Irak’ın kuzeydoğusunda gökyüzünde dikkat çeken parlak bir cismin görüntülerini paylaştı.
İranlı Jamaran
haber ajansının Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Ahwaz ve Huzistan yakınlarındaki Irak topraklarının gökyüzünü gösteren iki video. Henüz bu cismin ne olduğu yönünde hiçbir açıklama yapılmadı
” ifadesine yer verildi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail’in Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağı sözünü vermişti.