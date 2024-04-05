https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/iran-irak-sinirinda-gokyuzunde-ucan-parlak-bir-cisim-goruldu-1082504889.html

İran-Irak sınırında gökyüzünde uçan parlak bir cisim görüldü

İran-Irak sınırında gökyüzünde uçan parlak bir cisim görüldü

Sputnik Türkiye

İsrail’in, Suriye’nin başkenti Şam’daki İran Başkonsolosluğu’na düzenlediği hava saldırısının ardından bölgede gerilimin arttığı bir dönemde, İran-Irak sınırı... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T16:33+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

iran

iran cumhurbaşkanı hasan ruhani

iran devrim muhafızları

iran nükleer anlaşması

israil parlamentosu (knesset)

israil yüksek mahkemesi

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İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlenen hava saldırısının ardından İsrail ve İran arasındaki gerilim tırmanırken bölgeden ilginç görüntüler geldi. Sosyal medya kullanıcıları, İran’ın güneybatısındaki Ahwaz şehri ve Irak’ın kuzeydoğusunda gökyüzünde dikkat çeken parlak bir cismin görüntülerini paylaştı.İranlı Jamaran haber ajansının Telegram kanalından yapılan paylaşımda, “Ahwaz ve Huzistan yakınlarındaki Irak topraklarının gökyüzünü gösteren iki video. Henüz bu cismin ne olduğu yönünde hiçbir açıklama yapılmadı” ifadesine yer verildi.İran Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail’in Pazartesi günü Şam'daki İran Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümüne düzenlediği saldırının cevapsız kalmayacağı sözünü vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/32-yillik-anlasmadan-cekildi-turkiye-konvansiyonel-silah-uretimini-diger-devletlerle-paylasmayacak-1082492761.html

israil

iran

irak

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