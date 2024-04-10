https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/geri-donuyor-fenerbahce-efsanesi-robin-van-persienin-yeni-adresi-belli-oldu-1082628242.html
Geri dönüyor: Fenerbahçe efsanesi Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
Geri dönüyor: Fenerbahçe efsanesi Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
Sputnik Türkiye
Hollandalı futbolcu Robin van Persie, aktif futbol kariyerini Feyenoord'da noktalayarak antrenörlük yolunda ilerlemeye başladı. Ancak, yeni bir döneme adım... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T06:34+0300
2024-04-10T06:34+0300
2024-04-10T06:34+0300
spor
robin van persie
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
maç
transfer
heerenveen
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2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Robin van Persie, önümüzdeki sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Hollandalı efsanenin geleceği merak konusuydu ve sonunda perde aralandı.Geri dönüyorFutbol arenasına geri dönüş yapmak isteyen Van Persie, Feyenoord'un kendisini teknik direktörlük için düşünmemesi üzerine Heerenveen ile masaya oturdu. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Robin van Persie'nin Heerenveen ile anlaşmak üzere olduğu haberleri futbolseverleri heyecanlandırdı. Hollanda futboluna damga vuran efsane ismin geri dönüşüyle birlikte, Heerenveen takımının geleceği için heyecan dolu bir dönem başlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html
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Geri dönüyor: Fenerbahçe efsanesi Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu
Hollandalı futbolcu Robin van Persie, aktif futbol kariyerini Feyenoord'da noktalayarak antrenörlük yolunda ilerlemeye başladı. Ancak, yeni bir döneme adım atmak için sabırsızlanan deneyimli ismin geleceği netlik kazanıyor.
2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Robin van Persie, önümüzdeki sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Hollandalı efsanenin geleceği merak konusuydu ve sonunda perde aralandı.
Futbol arenasına geri dönüş yapmak isteyen Van Persie, Feyenoord'un kendisini teknik direktörlük için düşünmemesi üzerine Heerenveen ile masaya oturdu. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.
Robin van Persie'nin Heerenveen ile anlaşmak üzere olduğu haberleri futbolseverleri heyecanlandırdı. Hollanda futboluna damga vuran efsane ismin geri dönüşüyle birlikte, Heerenveen takımının geleceği için heyecan dolu bir dönem başlıyor.