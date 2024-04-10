https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/geri-donuyor-fenerbahce-efsanesi-robin-van-persienin-yeni-adresi-belli-oldu-1082628242.html

Geri dönüyor: Fenerbahçe efsanesi Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu

Geri dönüyor: Fenerbahçe efsanesi Robin van Persie'nin yeni adresi belli oldu

Sputnik Türkiye

Hollandalı futbolcu Robin van Persie, aktif futbol kariyerini Feyenoord'da noktalayarak antrenörlük yolunda ilerlemeye başladı. Ancak, yeni bir döneme adım... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T06:34+0300

2024-04-10T06:34+0300

2024-04-10T06:34+0300

spor

robin van persie

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

fenerbahçe

maç

transfer

heerenveen

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102716/77/1027167781_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_ae6c0550213aa8014c0b9073c2800bdc.jpg

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Robin van Persie, önümüzdeki sezonda teknik direktörlük koltuğuna oturacak. Hollandalı efsanenin geleceği merak konusuydu ve sonunda perde aralandı.Geri dönüyorFutbol arenasına geri dönüş yapmak isteyen Van Persie, Feyenoord'un kendisini teknik direktörlük için düşünmemesi üzerine Heerenveen ile masaya oturdu. Taraflar arasında görüşmeler sürerken, anlaşmanın kısa sürede tamamlanması bekleniyor.Robin van Persie'nin Heerenveen ile anlaşmak üzere olduğu haberleri futbolseverleri heyecanlandırdı. Hollanda futboluna damga vuran efsane ismin geri dönüşüyle birlikte, Heerenveen takımının geleceği için heyecan dolu bir dönem başlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fenerbahcenin-alacagi-ceza-netlesiyor-men-edilecekler-1082597494.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

heerenveen nerede, heerenveen forma, heerenveen puan durumu, heerenveen puan durumları, heerenveen maçları, robin van persie beşiktaş, robin van persie stats, robin van persie beşiktaş maçında ne yaptı