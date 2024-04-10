https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/havale-ve-eft-icin-uyari-geldi-bir-kelime-bile-cok-onemli-1082637550.html

Havale ve EFT için uyarı geldi: 'Bir kelime bile çok önemli'

Havale ve EFT için uyarı geldi: 'Bir kelime bile çok önemli'

Sputnik Türkiye

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere yönelik uyarıda bulundu. Kılıç, "Havale veya EFT... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T12:41+0300

2024-04-10T12:41+0300

2024-04-10T12:42+0300

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Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildi. Ancak bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere dikkat çeken uyarılarda bulundu.Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir" diye konuştu.Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.Tüketicilerin bu alanda yaşadığı bir diğer sorunun da ek hesaplarla ilgili olduğuna vurgulayan Kılıç, ek hesap limitini artırmak isteyen tüketicilerin hayat sigortası zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını söyledi.Kılıç, bunun tüketici haklarına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını belirterek, "Bankalar, ek hesap limiti artışı için sigorta gibi ek ürünlere başvurmayı zorunlu kılamaz. Yasada bu açıkça yazılıdır" dedi.Bu durumla karşılaşan tüketicilerin öncelikle müşteri hizmetlerine başvurması gerektiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

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eft, havale, banka, para, kripto para, para cezası