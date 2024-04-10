https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hatayda-taksiciler-mezarliga-gidenlerden-ucret-almadi-1082641891.html
Hatay'da taksiciler mezarlığa gidenlerden ücret almadı
Hatay'da taksiciler mezarlığa gidenlerden ücret almadı
Sputnik Türkiye
Taksiciler, Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını bayramın birinci gününde mezarlıklara ücretsiz götürdü. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T14:56+0300
2024-04-10T14:56+0300
2024-04-10T14:56+0300
yaşam
hatay
mezarlık
taksi
ücretsiz
deprem
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Geçtiğimiz sene 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Depremde yakınlarını kaybedenler bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret etti.Taksiciler, mezarlıklara giden Hataylıları ücretsiz olarak götürdüler.Mezarlıkları ziyaret etmek isteyenler bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fernando-santostan-kulup-calisanlarina-bayram-jesti-1082639534.html
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hatay, mezarlık, taksi, ücretsiz, deprem
hatay, mezarlık, taksi, ücretsiz, deprem
Hatay'da taksiciler mezarlığa gidenlerden ücret almadı
Taksiciler, Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını bayramın birinci gününde mezarlıklara ücretsiz götürdü.
Geçtiğimiz sene 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
Depremde yakınlarını kaybedenler bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret etti.
Taksiciler, mezarlıklara giden Hataylıları ücretsiz olarak götürdüler.
Mezarlıkları ziyaret etmek isteyenler bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.