https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hatayda-taksiciler-mezarliga-gidenlerden-ucret-almadi-1082641891.html

Hatay'da taksiciler mezarlığa gidenlerden ücret almadı

Hatay'da taksiciler mezarlığa gidenlerden ücret almadı

Sputnik Türkiye

Taksiciler, Hatay’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınlarını bayramın birinci gününde mezarlıklara ücretsiz götürdü. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T14:56+0300

2024-04-10T14:56+0300

2024-04-10T14:56+0300

yaşam

hatay

mezarlık

taksi

ücretsiz

deprem

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Geçtiğimiz sene 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ’da 53 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.Depremde yakınlarını kaybedenler bayram sabahının ilk saatlerinden itibaren mezarlıkları ziyaret etti.Taksiciler, mezarlıklara giden Hataylıları ücretsiz olarak götürdüler.Mezarlıkları ziyaret etmek isteyenler bu jest karşısında memnuniyetlerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fernando-santostan-kulup-calisanlarina-bayram-jesti-1082639534.html

hatay

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hatay, mezarlık, taksi, ücretsiz, deprem