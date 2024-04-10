https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fernando-santostan-kulup-calisanlarina-bayram-jesti-1082639534.html
Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti
Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp personellerine kapalı zarf içerisinde harçlık verdiği öne sürüldü. Portekizli... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T13:22+0300
2024-04-10T13:22+0300
2024-04-10T13:22+0300
spor
santos
beşiktaş
bayram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/01/1081255252_0:73:1473:902_1920x0_80_0_0_e57f6f0f19266064ab54d3b855c8278f.png
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Ramazan Bayramı'ndan dolayı kulüp personelinin yüzünü güldürdü.Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının kapalı zarf içerisinde çalışanlara TL cinsinden bayram harçlığı verdiği öne sürüldü.Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu kaydedildi.Uzun süredir kulüpte çalışanlar, miktarın önemli olmadığını ve daha önce böyle b ir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, hocanın nazik davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/pfdkdan-fenerbahce-besiktas-ve-trabzonspora-para-cezasi-1082633746.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/01/1081255252_88:0:1387:974_1920x0_80_0_0_f1ff9857ad609c4f02059d33d497e269.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
santos, beşiktaş, bayram
Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti
Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp personellerine kapalı zarf içerisinde harçlık verdiği öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının bu jestinin çalışanları mutlu ettiği kaydedildi.
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Ramazan Bayramı'ndan dolayı kulüp personelinin yüzünü güldürdü.
Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının kapalı zarf içerisinde çalışanlara TL cinsinden bayram harçlığı verdiği öne sürüldü.
Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu kaydedildi.
Uzun süredir kulüpte çalışanlar, miktarın önemli olmadığını ve daha önce böyle b ir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, hocanın nazik davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.