https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fernando-santostan-kulup-calisanlarina-bayram-jesti-1082639534.html

Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti

Fernando Santos'tan kulüp çalışanlarına bayram jesti

Sputnik Türkiye

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos'un Ramazan Bayramı dolayısıyla kulüp personellerine kapalı zarf içerisinde harçlık verdiği öne sürüldü. Portekizli... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T13:22+0300

2024-04-10T13:22+0300

2024-04-10T13:22+0300

spor

santos

beşiktaş

bayram

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Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, Ramazan Bayramı'ndan dolayı kulüp personelinin yüzünü güldürdü.Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcının kapalı zarf içerisinde çalışanlara TL cinsinden bayram harçlığı verdiği öne sürüldü.Bu jest karşısında personelin de çok mutlu olduğu kaydedildi.Uzun süredir kulüpte çalışanlar, miktarın önemli olmadığını ve daha önce böyle b ir şeyle karşılaşmadıklarını ifade ederek, hocanın nazik davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.Beşiktaş, Santos yönetiminde Süper Lig'de 12 karşılaşma 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 4 galibiyet yaşadı.

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santos, beşiktaş, bayram