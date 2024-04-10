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Fed tutanakları yayımlandı: Son veriler enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemiyor
Fed tutanakları yayımlandı: Son veriler enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemiyor
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin mart ayındaki toplantısının tutanaklarını yayımladı. tutanaklar, son verilerin enflasyonun düştüğüne... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T23:25+0300
2024-04-10T23:25+0300
ekonomi
abd merkez bankası
abd merkez bankası (fed)
abd merkez bankası (fed)
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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19-20 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri ele aldığını gösterdi.Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.Bazı Fed yetkililerinin jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha da yukarı çekebilecek riskler olmaya devam ettiği görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bazı yetkililerinin ise finansal koşulların arzu edilenden daha gevşek olabileceğine ilişkin riskin talebe ivme kazandırabileceğini ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdiği aktarıldı.Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin enflasyondaki son artışların nispeten geniş tabanlı olduğunu ve bu nedenle yalnızca istatistiksel sapmalar olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.İş gücü piyasasında ise koşullar genel olarak sıkı kalsa da arz ve talebin daha iyi dengelenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin mevcut ekonomik koşullar, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü ile risk dengesi ışığında faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.Tutanaklarda, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olduğu yinelenerek, neredeyse tüm Fed yetkililerinin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşünde olduğu ifade edildi.Yetkililerin son aylarda güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergelere ve enflasyona ilişkin hayal kırıklığına neden olan verilere dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağını öngörmediği aktarıldı.Fed'in gelecek toplantısı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
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Fed tutanakları yayımlandı: Son veriler enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemiyor

23:25 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz
 ABD Merkez Bankası (Fed) - faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin mart ayındaki toplantısının tutanaklarını yayımladı. tutanaklar, son verilerin enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemediğini gösterdi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, Fed yetkililerinin, son verilerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünde olduğunu ortaya koydu.
Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 19-20 Mart'ta düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.
Politika faizinin değiştirilmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, Fed yetkililerinin ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikleri ele aldığını gösterdi.
Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi" ifadeleri kullanıldı.
Bazı Fed yetkililerinin jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha da yukarı çekebilecek riskler olmaya devam ettiği görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bazı yetkililerinin ise finansal koşulların arzu edilenden daha gevşek olabileceğine ilişkin riskin talebe ivme kazandırabileceğini ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdiği aktarıldı.
Tutanaklarda, bazı Fed yetkililerinin enflasyondaki son artışların nispeten geniş tabanlı olduğunu ve bu nedenle yalnızca istatistiksel sapmalar olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini belirttiği ifade edildi.
İş gücü piyasasında ise koşullar genel olarak sıkı kalsa da arz ve talebin daha iyi dengelenmeye devam ettiği vurgulanan tutanaklarda, tüm Fed yetkililerinin mevcut ekonomik koşullar, ekonomik aktivite ve enflasyon görünümü ile risk dengesi ışığında faiz oranının mevcut seviyesinde tutulmasının uygun olduğuna karar verdiği kaydedildi.
Tutanaklarda, politika faizinin sıkılaşma döngüsünde muhtemelen zirvede olduğu yinelenerek, neredeyse tüm Fed yetkililerinin ekonominin genel olarak bekledikleri gibi seyretmesi halinde bu yılın bir noktasında para politikasını daha az kısıtlayıcı bir duruşa taşımanın uygun olacağı görüşünde olduğu ifade edildi.
Yetkililerin son aylarda güçlü ekonomik ivmeye işaret eden göstergelere ve enflasyona ilişkin hayal kırıklığına neden olan verilere dikkati çektiği belirtilen tutanaklarda, yetkililerin enflasyonunun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye düştüğüne dair daha fazla güven kazanana kadar faiz oranlarını düşürmenin uygun olacağını öngörmediği aktarıldı.
Fed'in gelecek toplantısı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2024
EKONOMİ
Fed Başkanı Powell: Enflasyon hala çok yüksek
21 Mart, 00:26
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