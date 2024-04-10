https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fbidan-uyusturucu-karteli-uyelerinin-ukraynaya-gonderecegi-iddialarina-yanit-1082632007.html

FBI’dan, uyuşturucu karteli üyelerinin Ukrayna'ya göndereceği iddialarına yanıt

FBI’dan, uyuşturucu karteli üyelerinin Ukrayna'ya göndereceği iddialarına yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya'ya karşı mutlak stratejik zafer hedefiyle ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ politikasını sürdüren Washington’un, Kiev’in büyük kayıpları sonrası... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T09:08+0300

2024-04-10T09:08+0300

2024-04-10T09:08+0300

ukrayna krizi

abd

federal soruşturma bürosu (fbi)

fbi

ukrayna

ukrayna ordusu

cezaevi

mahkum

kartel

uyuşturucu kartelleri

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR), “ABD’li özel askeri şirketlerin, Ukrayna çatışmasına Kiev tarafında yer almak üzere hapis cezasına çarptırılan Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin mensuplarını görevlendireceğine” ilişkin paylaştığı istihbaratı yanıtsız bırakırken, bu açıklama hakkında yorum yapmayı reddetti.FBI'ın resmi sözcüsü, Sputnik'in yanıt talebini cevapsız bırakarak, “FBI bu konu hakkında yorum yapmayı reddediyor" diyerek yetindi.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi de Sputnik haber ajansının konuyla ilgili yazılı talebine yanıt vermezken, Rusya Dış İstihbarat Servisi, bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD'nin ‘birkaç yüz Meksikalı ve Kolombiyalı’dan oluşan ilk grubu önümüzdeki yaz başlarında Ukrayna'daki savaş bölgesine göndermeyi planladığını duyurmuştu.Ukrayna ordusuna takviye amacıyla Latin Amerikalı suçluların Kiev’e gönderilmesiyle ilgili pilot projenin başarılı olması durumunda, Washington’un bu projeyi diğer ülkelerden suçluları da kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html

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abd, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, ukrayna, ukrayna ordusu, cezaevi, mahkum, kartel, uyuşturucu kartelleri, suçlu, yabancı asker