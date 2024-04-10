https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/fbidan-uyusturucu-karteli-uyelerinin-ukraynaya-gonderecegi-iddialarina-yanit-1082632007.html
FBI’dan, uyuşturucu karteli üyelerinin Ukrayna'ya göndereceği iddialarına yanıt
FBI’dan, uyuşturucu karteli üyelerinin Ukrayna'ya göndereceği iddialarına yanıt
Sputnik Türkiye
Rusya'ya karşı mutlak stratejik zafer hedefiyle ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ politikasını sürdüren Washington’un, Kiev’in büyük kayıpları sonrası... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T09:08+0300
2024-04-10T09:08+0300
2024-04-10T09:08+0300
ukrayna krizi
abd
federal soruşturma bürosu (fbi)
fbi
ukrayna
ukrayna ordusu
cezaevi
mahkum
kartel
uyuşturucu kartelleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082631849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05f206c7479c646887929612fb2d6281.jpg
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR), “ABD’li özel askeri şirketlerin, Ukrayna çatışmasına Kiev tarafında yer almak üzere hapis cezasına çarptırılan Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin mensuplarını görevlendireceğine” ilişkin paylaştığı istihbaratı yanıtsız bırakırken, bu açıklama hakkında yorum yapmayı reddetti.FBI'ın resmi sözcüsü, Sputnik'in yanıt talebini cevapsız bırakarak, “FBI bu konu hakkında yorum yapmayı reddediyor" diyerek yetindi.ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi de Sputnik haber ajansının konuyla ilgili yazılı talebine yanıt vermezken, Rusya Dış İstihbarat Servisi, bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD'nin ‘birkaç yüz Meksikalı ve Kolombiyalı’dan oluşan ilk grubu önümüzdeki yaz başlarında Ukrayna'daki savaş bölgesine göndermeyi planladığını duyurmuştu.Ukrayna ordusuna takviye amacıyla Latin Amerikalı suçluların Kiev’e gönderilmesiyle ilgili pilot projenin başarılı olması durumunda, Washington’un bu projeyi diğer ülkelerden suçluları da kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/rus-istihbarati-abdde-ukraynaya-gonderilmek-uzere-uyusturucu-karteli-mensuplari-istihdam-ediliyor-1082619233.html
abd
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0a/1082631849_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_647b9148255385d138e7dcccdad3a967.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, ukrayna, ukrayna ordusu, cezaevi, mahkum, kartel, uyuşturucu kartelleri, suçlu, yabancı asker
abd, federal soruşturma bürosu (fbi), fbi, ukrayna, ukrayna ordusu, cezaevi, mahkum, kartel, uyuşturucu kartelleri, suçlu, yabancı asker
FBI’dan, uyuşturucu karteli üyelerinin Ukrayna'ya göndereceği iddialarına yanıt
Rusya'ya karşı mutlak stratejik zafer hedefiyle ‘son Ukraynalıya kadar savaş’ politikasını sürdüren Washington’un, Kiev’in büyük kayıpları sonrası cezaevlerindeki Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu karteli mensuplarını Ukrayna’ya göndereceği iddiaları yanıtsız kaldı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR), “ABD’li özel askeri şirketlerin, Ukrayna çatışmasına Kiev tarafında yer almak üzere hapis cezasına çarptırılan Meksikalı ve Kolombiyalı uyuşturucu kartellerinin mensuplarını görevlendireceğine” ilişkin paylaştığı istihbaratı yanıtsız bırakırken, bu açıklama hakkında yorum yapmayı reddetti.
FBI'ın resmi sözcüsü, Sputnik'in yanıt talebini cevapsız bırakarak, “FBI bu konu hakkında yorum yapmayı reddediyor" diyerek yetindi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi ve ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi de Sputnik haber ajansının konuyla ilgili yazılı talebine yanıt vermezken, Rusya Dış İstihbarat Servisi, bir gün önce yaptığı açıklamada, ABD'nin ‘birkaç yüz Meksikalı ve Kolombiyalı’dan oluşan ilk grubu önümüzdeki yaz başlarında Ukrayna'daki savaş bölgesine göndermeyi planladığını duyurmuştu.
Ukrayna ordusuna takviye amacıyla Latin Amerikalı suçluların Kiev’e gönderilmesiyle ilgili pilot projenin başarılı olması durumunda, Washington’un bu projeyi diğer ülkelerden suçluları da kapsayacak şekilde genişletileceği aktarıldı.