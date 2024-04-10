https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/eski-almanya-disisleri-bakani-netanyahu-kendisini-gorevde-tutmak-icin-savasa-ihtiyac-duyuyor-1082640038.html

Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyuyor

Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyuyor

Sputnik Türkiye

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail’in Gazze'de yaptığı şeyin savaş suçu olduğunu vurgularken, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T13:46+0300

2024-04-10T13:46+0300

2024-04-10T13:46+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

soykırım

benyamin netanyahu

almanya

almanya dışişleri bakanlığı

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Gabriel, Pioneer internet portalına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu belirtirken, savaş bittiği gün görevden ayrılacağını iddia etti.İsrail'in savaşı yürütme biçimi ve Gazze Şeridi'nde yaşananlarda Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna dikkati çeken Gabriel, "Onun yaptığı, İsrail hükümetinin orada yaptığı şey, savaş suçudur. Hamas'ın yaptığı da bir savaş suçudur, korkunçtur. Ancak İsrail hükümeti, Gazze'de sadece Hamas'a yönelik bir operasyon yürütmekle kalmıyor, inanılmaz sayıda sivil kaybını da yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.Eski Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lahey Sözleşmesi'ni ihlal etiğini ve yaptıklarının haklı bir gerekçesi olamayacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html

israil

gazze

gazze şeridi

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, sigmar gabriel, avrupa