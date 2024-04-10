https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/eski-almanya-disisleri-bakani-netanyahu-kendisini-gorevde-tutmak-icin-savasa-ihtiyac-duyuyor-1082640038.html
Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyuyor
Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyuyor
Sputnik Türkiye
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail’in Gazze'de yaptığı şeyin savaş suçu olduğunu vurgularken, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T13:46+0300
2024-04-10T13:46+0300
2024-04-10T13:46+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
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benyamin netanyahu
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Gabriel, Pioneer internet portalına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu belirtirken, savaş bittiği gün görevden ayrılacağını iddia etti.İsrail'in savaşı yürütme biçimi ve Gazze Şeridi'nde yaşananlarda Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna dikkati çeken Gabriel, "Onun yaptığı, İsrail hükümetinin orada yaptığı şey, savaş suçudur. Hamas'ın yaptığı da bir savaş suçudur, korkunçtur. Ancak İsrail hükümeti, Gazze'de sadece Hamas'a yönelik bir operasyon yürütmekle kalmıyor, inanılmaz sayıda sivil kaybını da yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.Eski Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lahey Sözleşmesi'ni ihlal etiğini ve yaptıklarının haklı bir gerekçesi olamayacağını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/israil-basbakani-netanyahu-dunya-uzerindeki-hicbir-guc-hamasi-yenmemizi-engelleyemez-1082617776.html
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, sigmar gabriel, avrupa
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, soykırım, benyamin netanyahu, almanya, almanya dışişleri bakanlığı, sigmar gabriel, avrupa
Eski Almanya Dışişleri Bakanı: Netanyahu kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyuyor
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, İsrail’in Gazze'de yaptığı şeyin savaş suçu olduğunu vurgularken, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu söyledi.
Gabriel, Pioneer internet portalına yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun kendisini görevde tutmak için savaşa ihtiyaç duyanlardan birisi olduğunu belirtirken, savaş bittiği gün görevden ayrılacağını iddia etti.
İsrail'in savaşı yürütme biçimi ve Gazze Şeridi'nde yaşananlarda Başbakan Netanyahu'nun sorumluluğuna dikkati çeken Gabriel, "Onun yaptığı, İsrail hükümetinin orada yaptığı şey, savaş suçudur. Hamas'ın yaptığı da bir savaş suçudur, korkunçtur. Ancak İsrail hükümeti, Gazze'de sadece Hamas'a yönelik bir operasyon yürütmekle kalmıyor, inanılmaz sayıda sivil kaybını da yol açıyor" değerlendirmesinde bulundu.
Eski Dışişleri Bakanı, İsrail'in Lahey Sözleşmesi'ni ihlal etiğini ve yaptıklarının haklı bir gerekçesi olamayacağını kaydetti.