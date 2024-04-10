https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/disisleri-bakani-fidan-hamas-lideri-heniyyeye-bassagligi-diledi-1082650559.html

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T19:58+0300

2024-04-10T19:58+0300

2024-04-10T21:22+0300

türkiye

dışişleri

dışişleri bakanlığı

hakan fidan

ismail heniyye

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi. AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakan Fidan'ın, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hamas-lideri-haniyenin-uc-oglu-ve-uc-torunu-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1082648895.html

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dışişleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ismail heniyye