https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/disisleri-bakani-fidan-hamas-lideri-heniyyeye-bassagligi-diledi-1082650559.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T19:58+0300
2024-04-10T19:58+0300
2024-04-10T21:22+0300
türkiye
dışişleri
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
ismail heniyye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082500548_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7de3dcbfb2cea5efa5b52522e365aa0e.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi. AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakan Fidan'ın, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/hamas-lideri-haniyenin-uc-oglu-ve-uc-torunu-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-1082648895.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/05/1082500548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5021bedbdcabd5617ca6133c6b9fc226.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dışişleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ismail heniyye
dışişleri, dışişleri bakanlığı, hakan fidan, ismail heniyye
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı diledi
19:58 10.04.2024 (güncellendi: 21:22 10.04.2024)
Dışişleri Bakanı Fidan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
AA'nın diplomatik kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, Fidan, Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan'ın, Heniyye'ye İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 3 oğlu ve torunları için başsağlığı dilediği bildirildi.
İbrahim Kalın'dan İsmail Haniye'ye taziye telefonu