Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu
21:41 10.04.2024 (güncellendi: 21:57 10.04.2024)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Lideri İsmail Heniyye’yi Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.
© AA
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Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye, üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 10, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye’ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı…