https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogandan-hamas-lideri-haniyeye-taziye-telefonu-1082651777.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamas lideri Haniye'ye taziye telefonu

Sputnik Türkiye

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye, üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T21:41+0300

2024-04-10T21:41+0300

2024-04-10T21:57+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

hamas

hamas

hamas

hamas

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-siyasi-parti-liderleriyle-bayramlasti-1082645621.html

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recep tayyip erdoğan, hamas, hamas, hamas, hamas