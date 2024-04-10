https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-siyasi-parti-liderleriyle-bayramlasti-1082645621.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T17:44+0300

2024-04-10T17:44+0300

2024-04-10T17:44+0300

türkiye

ramazan bayramı

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

özgür özel

meral akşener

mustafa destici

doğu perinçek

önder aksakal

mhp

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-filistin-davasina-sahip-cikacagiz-1082644498.html

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ramazan bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, meral akşener, mustafa destici, doğu perinçek, önder aksakal, mhp, chp