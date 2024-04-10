https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-siyasi-parti-liderleriyle-bayramlasti-1082645621.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T17:44+0300
2024-04-10T17:44+0300
2024-04-10T17:44+0300
türkiye
ramazan bayramı
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
özgür özel
meral akşener
mustafa destici
doğu perinçek
önder aksakal
mhp
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-filistin-davasina-sahip-cikacagiz-1082644498.html
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ramazan bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, meral akşener, mustafa destici, doğu perinçek, önder aksakal, mhp, chp
ramazan bayramı, recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, özgür özel, meral akşener, mustafa destici, doğu perinçek, önder aksakal, mhp, chp
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi partilerin genel başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanların karşılıklı olarak birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiği kaydedildi.