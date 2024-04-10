https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogandan-bayram-mesaji-1082633908.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'na dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T10:44+0300

2024-04-10T10:44+0300

2024-04-10T10:44+0300

politika

recep tayyip erdoğan

bayram

mesaj

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı:

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2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, bayram, mesaj