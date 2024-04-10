https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogandan-bayram-mesaji-1082633908.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'na dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T10:44+0300
2024-04-10T10:44+0300
2024-04-10T10:44+0300
politika
recep tayyip erdoğan
bayram
mesaj
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Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı:
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recep tayyip erdoğan, bayram, mesaj
recep tayyip erdoğan, bayram, mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan Bayramı'na dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayrama dair mesajını sosyal medya hesabından paylaştı:
Milletimizin ve İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura, esenliğe vesile olmasını diliyorum.