https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/besiktasta-29-kisinin-oldugu-gece-kulubundeki-yanginda-hasar-goren-binaya-giris-izni-verildi-1082627297.html

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangında hasar gören binaya giriş izni verildi

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangında hasar gören binaya giriş izni verildi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartman için İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verilirken, bina sakinleri bir haftanın... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T02:04+0300

2024-04-10T02:04+0300

2024-04-10T02:04+0300

türkiye

istanbul valiliği

beşiktaş

gece kulübü

yangın söndürme

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Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardından dairelerine giriş yapabildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/besiktastaki-yangina-iliskin-on-inceleme-raporundan-yeni-detaylar-1082514746.html

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istanbul valiliği, beşiktaş, gece kulübü, yangın söndürme