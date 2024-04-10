https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/besiktasta-29-kisinin-oldugu-gece-kulubundeki-yanginda-hasar-goren-binaya-giris-izni-verildi-1082627297.html
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangında hasar gören binaya giriş izni verildi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangında hasar gören binaya giriş izni verildi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartman için İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verilirken, bina sakinleri bir haftanın... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T02:04+0300
2024-04-10T02:04+0300
2024-04-10T02:04+0300
türkiye
istanbul valiliği
beşiktaş
gece kulübü
yangın söndürme
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Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi. Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardından dairelerine giriş yapabildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/besiktastaki-yangina-iliskin-on-inceleme-raporundan-yeni-detaylar-1082514746.html
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istanbul valiliği, beşiktaş, gece kulübü, yangın söndürme
istanbul valiliği, beşiktaş, gece kulübü, yangın söndürme
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübündeki yangında hasar gören binaya giriş izni verildi
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören apartman için İstanbul Valiliği tarafından giriş izni verilirken, bina sakinleri bir haftanın ardından dairelerine girebildi.
Beşiktaş Gayrettepe'de bulunan gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik, su bağlantı çalışmaları bugün itibariyle tamamlandı.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul Valiliği, apartman sakinlerine dairelerine giriş izni verdi.
Bariyerlerin kaldırılmasının ardından haberi alan apartman sakinleri eşyalarıyla birlikte bir haftanın ardından dairelerine giriş yapabildi.