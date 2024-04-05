https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/besiktastaki-yangina-iliskin-on-inceleme-raporundan-yeni-detaylar-1082514746.html

Beşiktaş'taki yangına ilişkin ön inceleme raporundan yeni detaylar

Beşiktaş'taki yangına ilişkin ön inceleme raporundan yeni detaylar

Sputnik Türkiye

İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınına ilişkin ön inceleme raporundan yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi ön inceleme... 05.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-05T23:23+0300

2024-04-05T23:23+0300

2024-04-05T23:23+0300

türkiye

beşiktaş

beşiktaş belediyesi

bilirkişi

bilirkişi raporu

bilirkişilik

yangın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/03/1082406655_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f7d132662bf2c48a7984e7d9fa47889f.jpg

İstanbul Beşiktaş'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangınla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan ön bilirkişi raporunda, söz konusu gece kulübü için 11 Ağustos 2020'de Beşiktaş Belediyesi'nden Three Brothers Turizm Organizasyon Menajerlik A.Ş. adına 500 metrekarelik kullanım alanına sahip alkollü-lokanta olarak alınan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin, Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/20 olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Raporda ayrıca 14 Kasım 2018'de Beşiktaş Belediyesi'nden yine aynı şirket adına alınan ve bin 525 metrekarelik kullanım alanı diskotek olan iş yeri açma ve çalışma ruhsatının adresinin ise Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi Sinan Pasajı Buharalı Han numara 38/26 olduğunun belirlendiği aktarıldı.Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin, iş yerinin ruhsatlandırılması, çalışma izni ve esasları ile süreç içindeki denetimlerine dair sorumluluğu bulunanlar hakkında da soruşturma işlemleri yürütüleceğini bildirmişti.Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için uzman bilirkişi heyetinin çalışma yürüttüğünü kaydeden Tunç, şu bilgileri paylaşmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240405/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1082512661.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, beşiktaş belediyesi, bilirkişi, bilirkişi raporu, bilirkişilik, yangın