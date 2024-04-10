https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bayramda-marketler-acik-mi-kapali-mi--1082633341.html
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?
Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda marketler... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T10:25+0300
2024-04-10T10:25+0300
2024-04-10T10:25+0300
yaşam
market
bim
a101
migros
kapalı
ramazan bayramı
şok
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Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 12 Nisan'a kadar kutlanacak. Bu kapsamda bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 10 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri:Bayramda marketler açık mı?Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.Bayramda marketler kaçta açılıyor?Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.Hafta içi: 09.00-22.00Hafta sonu: 09.00-22.00AVM’ler için: 10.00-22.00
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Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri merak konusu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusu sosyal medyada da gündeme geldi.
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü itibarıyla başladı. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı 12 Nisan'a kadar kutlanacak.
Bu kapsamda bayramda marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte, 10 Nisan 2024 bayramda A101, ŞOK, Migros, BİM marketlerin çalışma saatleri:
Bayramda marketler açık mı?
Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı’nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.
Bayramda marketler kaçta açılıyor?
Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.
Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.
A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
AVM’ler için: 10.00-22.00