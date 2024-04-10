https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bakan-simsek-acikladi-kira-gelirinde-pismanlik-beyannamesi-verene-ceza-yok-1082632435.html

Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirinde 'pişmanlık beyannamesi' verene ceza yok

Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirinde 'pişmanlık beyannamesi' verene ceza yok

Sputnik Türkiye

Bakan Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde edip de beyan etmeyenlerin vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T09:37+0300

2024-04-10T09:37+0300

2024-04-10T09:41+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

kamu

tasarruf

harcama

harcama limiti

kira bedeli

kira beyannamesi

pişmanlık

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Bakan Mehmet Şimşek’in yerel seçimin ardından AK Parti kurmayları ve bakanlarla bir dizi toplantı yaptığı ve buralarda kamuda tassarruf tedirleriyle ilgili kararlı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.'Bütçe dışı bir kuruş verilmeyecek'Dün basına da yansıyan toplantıların Ankara’da geniş yankı bulduğu ifade edildi. Şimşek kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri hakkında şu ifadeleri kullandı:'Planı binaya göre yapın'Araç alımına katı kural'Seminer adı altında tatil izin yok'İhale yasası güncelleniyorHAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirterek, “Beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor” dedi.Şimşek, “5 Nisan Cuma günü sona eren beyan dönemi içinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi” ifadelerini kullandı. Şimşek, geçen yılın mart ayında 1 milyon 423 bin mükellefin 192.4 milyar lira matrah ve 63.2 milyar lira vergi beyan ettiğini anımsatarak, geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrahta yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış gerçekleştiğini dile getirdi.Bakan Şimşek kayıt dışılığı azaltmak, rekabet ortamını iyileştirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/10-soruda-kira-beyannamesi-kira-beyannamesi-nedir-nasil-odenir-1081268125.html

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mehmet şimşek, ekonomi, kamu, tasarruf, harcama, harcama limiti, kira bedeli, kira beyannamesi, pişmanlık