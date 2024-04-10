https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/bakan-simsek-acikladi-kira-gelirinde-pismanlik-beyannamesi-verene-ceza-yok-1082632435.html
Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirinde 'pişmanlık beyannamesi' verene ceza yok
Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirinde 'pişmanlık beyannamesi' verene ceza yok
Sputnik Türkiye
Bakan Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde edip de beyan etmeyenlerin vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T09:37+0300
2024-04-10T09:37+0300
2024-04-10T09:41+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
kamu
tasarruf
harcama
harcama limiti
kira bedeli
kira beyannamesi
pişmanlık
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Bakan Mehmet Şimşek’in yerel seçimin ardından AK Parti kurmayları ve bakanlarla bir dizi toplantı yaptığı ve buralarda kamuda tassarruf tedirleriyle ilgili kararlı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.'Bütçe dışı bir kuruş verilmeyecek'Dün basına da yansıyan toplantıların Ankara’da geniş yankı bulduğu ifade edildi. Şimşek kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri hakkında şu ifadeleri kullandı:'Planı binaya göre yapın'Araç alımına katı kural'Seminer adı altında tatil izin yok'İhale yasası güncelleniyorHAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirterek, “Beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor” dedi.Şimşek, “5 Nisan Cuma günü sona eren beyan dönemi içinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi” ifadelerini kullandı. Şimşek, geçen yılın mart ayında 1 milyon 423 bin mükellefin 192.4 milyar lira matrah ve 63.2 milyar lira vergi beyan ettiğini anımsatarak, geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrahta yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış gerçekleştiğini dile getirdi.Bakan Şimşek kayıt dışılığı azaltmak, rekabet ortamını iyileştirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240301/10-soruda-kira-beyannamesi-kira-beyannamesi-nedir-nasil-odenir-1081268125.html
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mehmet şimşek, ekonomi, kamu, tasarruf, harcama, harcama limiti, kira bedeli, kira beyannamesi, pişmanlık
mehmet şimşek, ekonomi, kamu, tasarruf, harcama, harcama limiti, kira bedeli, kira beyannamesi, pişmanlık
Bakan Şimşek açıkladı: Kira gelirinde 'pişmanlık beyannamesi' verene ceza yok
09:37 10.04.2024 (güncellendi: 09:41 10.04.2024)
Bakan Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde edip de beyan etmeyenlerin vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebildiğini söyledi. Pişmanlık beyannamesi veren, ceza ödemeyecek.
Bakan Mehmet Şimşek’in yerel seçimin ardından AK Parti kurmayları ve bakanlarla bir dizi toplantı yaptığı ve buralarda kamuda tassarruf tedirleriyle ilgili kararlı açıklamalarda bulunduğu belirtildi.
'Bütçe dışı bir kuruş verilmeyecek'
Dün basına da yansıyan toplantıların Ankara’da geniş yankı bulduğu ifade edildi. Şimşek kamuda uygulanan tasarruf tedbirleri hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Bir kuruş bütçe dışı ödenek verilmiyor, verilmeyecek. Kurum ve bakanlıklar ile belediyeler bütçelerinde öngörülen sınırların dışına çıkamayacak. Kimse ek ödenek için bana gelmesin. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 60-70’in üzerinde olan yatırımlara ödenek verilecek. Bunun dışında örneğin, fiziki gerçekleşmesi yüzde 20 olmuşsa, bu türdeki yatırımların ödenekleri yıllara yayılacak. 4 kilometrelik bir tünel yatırımının fiziki gerçekleşmesi 500 metre ise, bu konuda acele edilmeyecek. Ancak, tarımsal üretim, nitelikli yatırımlar, sulama ve baraj gibi yatırımlar öncelikli olacak. Tarımsal desteklerden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Kamu yatırım programında rasyonelleştirme çalışmaları yapıldı, kısa sürede tamamlanarak ekonomik ve sosyal fayda üretecek yatırımlar önceliklendirildi."
'Planı binaya göre yapın'
"Yeni kamu binası alınmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Tam tersine kamu binası giderleri konusunda tasarruf yapılacak. Bu konuda gelecek ödenek talepleri reddedilecek. Örneğin bizim bakanlığımıza bağlı bir birimin binası ile ilgili sorun çıktı. Yeni bina almadık veya kiralamadık. O binadaki personeli kendi bakanlığımızın binasına taşıdık. Üç kişi oturan personel odalarına masa sandalye koyduk 5’e-6’ya çıkardık. Bu nedenle tüm kamu kurumları ellerindeki bina imkânına göre planlama yapacak."
"Kamudaki servis hizmetine sınırlama getirilecek. Zorunlu olmayan servis hizmetleri son buluyor. Kamuda araç tasarrufu en çok önem verdiğimiz konulardan biri. Kiralama veya yeni araç alımında çok katı kurallar var. Yeni araç alınmasına yönelik talepler geldiğinde, titiz bir inceleme yapılıyor. Öncelikle ‘Elinizdeki araçları satın, sonra yenisini alın’ diyoruz. Yenisi alınacaksa da TOGG almalarını söylüyoruz."
'Seminer adı altında tatil izin yok'
Yurtdışı ve yurtiçi toplantılar, eğitim seminerleri veya konferanslar gibi talepler olduğunda, her kurum kendi binası içinde bunları yapacak. Yurtdışındaki bir toplantıya katılım zorunlu ise, personel sınırı olacak. Örneğin, Ankara’daki bir kamu kurumu Antalya’daki 5 yıldızlı otele para verip eğitim semineri düzenleyemeyecek. Ankara’da bunu kendi imkânları ile yapacak. Ayrıca, kırtasiye, temsil-ağırlama giderleri sıkı bir şekilde kontrol ediliyor.
İhale yasası güncelleniyor
Kamu İhale Yasası değişiyor. Kamu ihale mevzuatı uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde güncellenecek. Kamu alımlarına yönelik harcamalar tasarruf odaklı olacak. Kamu alımlarında ortaya çıkacak zararların önlenmesi için her türlü adım atılacak.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kira, ücret ve değer artışı kazancı kaynaklı gelir elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirterek, “Beyanname doldurmayanlar, vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlık hükümlerinden yararlanarak beyanname verebiliyor. Pişmanlıkla beyanname verildiğinde ceza kesilmiyor” dedi.
Şimşek, “5 Nisan Cuma günü sona eren beyan dönemi içinde kira, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan gelir elde eden 1 milyon 811 bin mükellef beyanname verdi. Söz konusu mükellefler tarafından verilen beyannameler ile 399.2 milyar lira matrah ve 126.9 milyar lira vergi beyan edildi” ifadelerini kullandı. Şimşek, geçen yılın mart ayında 1 milyon 423 bin mükellefin 192.4 milyar lira matrah ve 63.2 milyar lira vergi beyan ettiğini anımsatarak, geçen yıla oranla beyanname sayısında yüzde 27, matrahta yüzde 107 ve hesaplanan vergide yüzde 101 artış gerçekleştiğini dile getirdi.
Bakan Şimşek kayıt dışılığı azaltmak, rekabet ortamını iyileştirmek için adım atmaya devam edeceklerini belirtti.