https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/acun-ilicali-ile-sert-tartismaya-girdi-iflasini-konusacagiz-1082629447.html

Acun Ilıcalı ile sert tartışmaya girdi: 'İflasını konuşacağız'

Acun Ilıcalı ile sert tartışmaya girdi: 'İflasını konuşacağız'

Sputnik Türkiye

Her bölümü büyük yankı uyandıran Survivor All Star yarışmanın son bölümünde yaşananlar izleyicileri ekrana kilitledi. Özellikle Acun Ilıcalı ile Ogeday... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T07:43+0300

2024-04-10T07:43+0300

2024-04-10T07:44+0300

acun ilıcalı

acun medya

tv8

survivor

yaşam

all star

ogeday

tartışma

kavga

konsey

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Kırmızı Takım'ın, Mavi Takım'ı 12-3 gibi net bir skorla yenerek dokunulmazlık kazandığı Survivor bölümünde Acun Ilıcalı ile Ogeday'ın sert tartışması gündem oldu.Ilıcalı, Mavi Takım'ın aldığı farklı yenilgiyi değerlendirirken, "Poyraz gitti, takım bitti" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:'Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz'Ogeday ise "Dört ayda ilk kez sadece bugün boş geçtim. Her sporda olduğu gibi düşüşlerimiz oluyor. Parkura geçince koşuyorum ama sadece vücudum gidiyor. Mentalim burada olsa daha iyi focus olurum, daha iyi atışlar yaparım. Bu takımın asla kaybetmesini istemem. Benim yüzümden kaybetmesini hele hele hiç istemem. Sporcuların bazen düşüşleri olabiliyor. Teslim olduk kabullendik durumunda değiliz" dedi.Acun Ilıcalı'ya tepki gösteren Ogeday, "Takımın en yüksek performansının bende olduğunu ve liderlik yapmam gerektiğini söylüyorsunuz. 'Bençte oturdun' dediniz. Dört aydır elimden geleni yapıyorum ve hiç dört ay bunu bana demediniz. Bugün hiç olmadığım gibi bençte oturdum, sadece bir gün. Dört ayla ilgili hiçbir şey demeyip, bugünü söylüyorsunuz. Şu an bana ağır bir misyon yüklüyorsunuz" ifadelerini kullandı.'Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday'Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabiki de sensin Ogeday. Furkan bile olaylara başka bakmaya başladı. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım. Bu takım niye sence dağıldı? Sen motive olsaydın, Poyraz yok ama biz varız deseydin bugün böyle olur muydu? Poyraz'ın gidişi Ogeday'ın bitişi takımı bitirdi" dedi.'Yeterince hava alacaksın'Bu tartışmanın üzerine Ogeday, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diye sordu ve Acun Ilıcalı'dan "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek yanıt verdi. Programdaki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/turkiyenin-eglence-haritasi-aciklandi-1082628897.html

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