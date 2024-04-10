https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abdli-muslumanlardan-israilin-gazzede-soykirim-yapmadigini-savunan-savunma-bakanina-tepki-1082637902.html

ABD’li Müslümanlardan İsrail'in Gazze'de ‘soykırım yapmadığını’ savunan Savunma Bakanı'na tepki

ABD’li Müslümanlardan İsrail'in Gazze'de ‘soykırım yapmadığını’ savunan Savunma Bakanı'na tepki

Sputnik Türkiye

Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin ‘soykırım suçu teşkil... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T12:43+0300

2024-04-10T12:43+0300

2024-04-10T12:43+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

soykırım

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

lloyd austin

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ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(Gazze'de) Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" ifadelerini kullanan Austin'e tepki gösterildi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin açlığa sürüklendiği, bölgedeki altyapının yok edildiği ve yaklaşık 33 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, soykırımı inkar etmesi nedeniyle Bakan Austin'in şiddetle kınandığı belirtildi.Senatör Tom Cotton, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin 2025 bütçe oturumunda, Austin'e İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını sormuştu.Austin, Cotton'ın sorusuna, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" diye karşılık vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-savunma-bakani-austin-israilin-gazzede-soykirim-yaptigina-dair-elimizde-kanit-yok-1082619949.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

amerika

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