https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abdli-muslumanlardan-israilin-gazzede-soykirim-yapmadigini-savunan-savunma-bakanina-tepki-1082637902.html
ABD’li Müslümanlardan İsrail'in Gazze'de ‘soykırım yapmadığını’ savunan Savunma Bakanı'na tepki
ABD’li Müslümanlardan İsrail'in Gazze'de ‘soykırım yapmadığını’ savunan Savunma Bakanı'na tepki
Sputnik Türkiye
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin ‘soykırım suçu teşkil... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T12:43+0300
2024-04-10T12:43+0300
2024-04-10T12:43+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
soykırım
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
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ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(Gazze'de) Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" ifadelerini kullanan Austin'e tepki gösterildi.İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin açlığa sürüklendiği, bölgedeki altyapının yok edildiği ve yaklaşık 33 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, soykırımı inkar etmesi nedeniyle Bakan Austin'in şiddetle kınandığı belirtildi.Senatör Tom Cotton, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin 2025 bütçe oturumunda, Austin'e İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını sormuştu.Austin, Cotton'ın sorusuna, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" diye karşılık vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/abd-savunma-bakani-austin-israilin-gazzede-soykirim-yaptigina-dair-elimizde-kanit-yok-1082619949.html
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israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, müslüman, amerika, amerikan-islam ilişkileri konseyi (cair)
israil, israil-filistin, soykırım, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin, müslüman, amerika, amerikan-islam ilişkileri konseyi (cair)
ABD’li Müslümanlardan İsrail'in Gazze'de ‘soykırım yapmadığını’ savunan Savunma Bakanı'na tepki
Amerikan İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail'in Gazze'de binlerce sivili öldürmesinin ve bölgeye gıda girişini engellemesinin ‘soykırım suçu teşkil etmediğini’ savunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'i şiddetle kınadı.
ABD'deki en büyük Müslüman sivil hakları örgütü CAIR'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "(Gazze'de) Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" ifadelerini kullanan Austin'e tepki gösterildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin açlığa sürüklendiği, bölgedeki altyapının yok edildiği ve yaklaşık 33 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, soykırımı inkar etmesi nedeniyle Bakan Austin'in şiddetle kınandığı belirtildi.
Senatör Tom Cotton, Senato Silahlı Hizmetler Komitesinin 2025 bütçe oturumunda, Austin'e İsrail'in Gazze'de son aylarda 30 binden fazla sivili öldürmesinin ve bölgeye insani yardım girişlerini kesmesinin bir soykırım olup olmadığını sormuştu.
Austin, Cotton'ın sorusuna, "Soykırım suçu işlendiğine dair herhangi bir delilimiz yok" diye karşılık vermişti.