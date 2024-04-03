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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/rus-disisleri-isvecli-askerlerin-ukrayna-saflarinda-savastigini-biliyoruz-1082417445.html
Rus Dışişleri: İsveçli askerlerin Ukrayna saflarında savaştığını biliyoruz
Rus Dışişleri: İsveçli askerlerin Ukrayna saflarında savaştığını biliyoruz
Sputnik Türkiye
İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vanesk’in ülke vatandaşlarının Ukrayna ordu saflarına katılmasının yasadışı olmadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya... 03.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-03T09:46+0300
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Rusya ile çatışmada Kiev saflarına katılmak isteyen İsveç vatandaşlarına engel olunmadığını kabul eden İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tumas Vanesk'in açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İsveçliler dahil yabancı paralı askerlerin Kiev'deki neo-nazi rejimi tarafında savaştığını biliyoruz. İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın bu paralı askerleri beceriksizce meşrulaştırma ve böylece daha fazla İsveç vatandaşını sıcak bölgeye gitmeye teşvik etme girişimleri, Stockholm’ün kendi vatandaşlarına tamamen kayıtsız olduğunu gösteriyor” ifadesine yer verdi.Açıklamada, Ukrayna’nın Stockholm Büyükelçiliği’nin internet sitesinde ‘yabancı uluslararası lejyon’ hakkında bilginin kaldırılmasına rağmen Ukraynalı diplomatın başka yollara başvurarak İsveçlileri çatışmalarda yer almaları adına görevlendirdiğinden kuşku duyulmadığını kaydedildi.Ukrayna’da çatışmalara katılan 90 İsveçli paralı askerden 25’inin yok edildiğini anımsatan Rus diplomatlar, “Tüm bunları, sadece İsveçlilerin değil, özel askeri harekat bölgesinde Rus orduya karşı silahlı faaliyete girmeyi planlayan herkesin aklında tutmasını öneriyoruz. Yabancı ülkelerin yöneticileri de bunu bilmeli ve vatandaşları için sorumluluk almalı” dediler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240330/rusya-son-bir-haftada-dusman-hedeflerine-bir-kapsamli-ve-57-grup-saldiri-duzenlendi-1082237863.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, isveç, ukrayna, yabancı asker, nato, kiev
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, isveç, ukrayna, yabancı asker, nato, kiev

Rus Dışişleri: İsveçli askerlerin Ukrayna saflarında savaştığını biliyoruz

09:46 03.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç ordusu
İsveç ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vanesk’in ülke vatandaşlarının Ukrayna ordu saflarına katılmasının yasadışı olmadığı yönündeki sözlerini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Stockholm’ü kendi vatandaşlarına karşı kayıtsız kalmakla suçladı.
Rusya ile çatışmada Kiev saflarına katılmak isteyen İsveç vatandaşlarına engel olunmadığını kabul eden İsveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tumas Vanesk'in açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İsveçliler dahil yabancı paralı askerlerin Kiev'deki neo-nazi rejimi tarafında savaştığını biliyoruz. İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın bu paralı askerleri beceriksizce meşrulaştırma ve böylece daha fazla İsveç vatandaşını sıcak bölgeye gitmeye teşvik etme girişimleri, Stockholm’ün kendi vatandaşlarına tamamen kayıtsız olduğunu gösteriyor” ifadesine yer verdi.
Açıklamada, Ukrayna’nın Stockholm Büyükelçiliği’nin internet sitesinde ‘yabancı uluslararası lejyon’ hakkında bilginin kaldırılmasına rağmen Ukraynalı diplomatın başka yollara başvurarak İsveçlileri çatışmalarda yer almaları adına görevlendirdiğinden kuşku duyulmadığını kaydedildi.
Ukrayna’da çatışmalara katılan 90 İsveçli paralı askerden 25’inin yok edildiğini anımsatan Rus diplomatlar, “Tüm bunları, sadece İsveçlilerin değil, özel askeri harekat bölgesinde Rus orduya karşı silahlı faaliyete girmeyi planlayan herkesin aklında tutmasını öneriyoruz. Yabancı ülkelerin yöneticileri de bunu bilmeli ve vatandaşları için sorumluluk almalı” dediler.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları imha edildi
30 Mart, 17:54
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