https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/abd-kieve-hawk-hava-savunma-sistemi-bakim-kitlerinin-satisini-onayladi-1082629294.html
ABD, Kiev'e Hawk hava savunma sistemi bakım kitlerinin satışını onayladı
ABD, Kiev'e Hawk hava savunma sistemi bakım kitlerinin satışını onayladı
Sputnik Türkiye
Karşı saldırıdaki başarısızlığını havada da sürdüren Ukrayna ordusuna hava savunma desteği çabalarını ‘Kongreye rağmen’ sürdürmekte direten Washington, daha... 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T07:28+0300
2024-04-10T07:28+0300
2024-04-10T07:28+0300
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ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna'ya önceden sağlanan HAWK uçaksavar füze sistemleri için yaklaşık 138 milyon dolar değerinde bakım kitleri satılmasına yönelik anlaşmayı onayladığını duyurdu.Kongre’den onay alınmayacakAjans, Ukrayna hükümetinin, Washington'dan bu füze sistemlerinin bakımıyla ilgili mal ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiğini kaydetti.Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ABD'nin ulusal güvenliği açısından talep edilen mal ve hizmetlerin Ukrayna hükümetine derhal satılmasını gerektiren acil bir durumun mevcut olduğuna dair bir tespitte bulunduğu vurgulanırken, “Ayrıntılı gerekçeler sunulmuş, böylece Kongrenin bu işlemi değerlendirme gerekliliği geçersiz kılınmıştır" denildi.Öte yandan HAWK savunma sistemleri için gerekli servis kitlerinin tedarikinin bölgedeki askeri dengede köklü değişikliklere yol açmayacağı ve ABD'nin savunma kabiliyetini de azaltmayacağı iddia edilirken, Kongre’nin itirazlarına rağmen Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna için bütçeden ısrarla fon aktarmaya çalışması dikkat çekiyor.İspanyol hükümeti Kasım 2022'de 6 HAWK uçaksavar rampası da dahil olmak üzere füze ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edileceğini duyurmuştu.Bu sistemlerin 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirildiği bilinirken, HAWK’ın Phase III modifikasyonu ise 1980'lerin sonunda operasyonel hale gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240407/zelenskiy-ukraynanin-abd-askeri-yardimini-krediyle-almaya-hazir-oldugunu-duyurdu-1082541329.html
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abd, abd hegemonyası, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, rusya, askeri operasyon
abd, abd hegemonyası, pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, ukrayna, ukrayna ordusu, hava savunma sistemi, rusya, askeri operasyon
ABD, Kiev'e Hawk hava savunma sistemi bakım kitlerinin satışını onayladı
Karşı saldırıdaki başarısızlığını havada da sürdüren Ukrayna ordusuna hava savunma desteği çabalarını ‘Kongreye rağmen’ sürdürmekte direten Washington, daha önce Kiev’e gönderdiği HAWK uçaksavar füze sistemlerinin bakımı için ek bütçe ayırdı.
ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı’nın, Ukrayna'ya önceden sağlanan HAWK uçaksavar füze sistemleri için yaklaşık 138 milyon dolar değerinde bakım kitleri satılmasına yönelik anlaşmayı onayladığını duyurdu.
Kongre’den onay alınmayacak
Ajans, Ukrayna hükümetinin, Washington'dan bu füze sistemlerinin bakımıyla ilgili mal ve hizmetlerin satın alınmasını talep ettiğini kaydetti.
Pentagon'dan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in ABD'nin ulusal güvenliği açısından talep edilen mal ve hizmetlerin Ukrayna hükümetine derhal satılmasını gerektiren acil bir durumun mevcut olduğuna dair bir tespitte bulunduğu vurgulanırken, “Ayrıntılı gerekçeler sunulmuş, böylece Kongrenin bu işlemi değerlendirme gerekliliği geçersiz kılınmıştır" denildi.
Öte yandan HAWK savunma sistemleri için gerekli servis kitlerinin tedarikinin bölgedeki askeri dengede köklü değişikliklere yol açmayacağı ve ABD'nin savunma kabiliyetini de azaltmayacağı iddia edilirken, Kongre’nin itirazlarına rağmen Beyaz Saray yönetiminin Ukrayna için bütçeden ısrarla fon aktarmaya çalışması dikkat çekiyor.
İspanyol hükümeti Kasım 2022'de 6 HAWK uçaksavar rampası da dahil olmak üzere füze ve hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edileceğini duyurmuştu.
Bu sistemlerin 1960'larda Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirildiği bilinirken, HAWK’ın Phase III modifikasyonu ise 1980'lerin sonunda operasyonel hale gelmişti.