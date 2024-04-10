https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/12-bin-nufuslu-mahallede-1-kilometrelik-bayramlasma-kuyrugu-1082652427.html
12 bin nüfuslu mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
12 bin nüfuslu mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Sputnik Türkiye
Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 10.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-10T22:07+0300
2024-04-10T22:07+0300
2024-04-10T22:07+0300
türkiye
bursa
inegöl
bayram
bayramlaşma
bayramlaşma
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İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah MahallesiMuhtarıHasan Ayar, bayramlaşma geleneğininuzunyıllardır sürdüğünü söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-siyasi-parti-liderleriyle-bayramlasti-1082645621.html
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bursa, inegöl, bayram, bayramlaşma, bayramlaşma
bursa, inegöl, bayram, bayramlaşma, bayramlaşma
12 bin nüfuslu mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.
Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.
Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah MahallesiMuhtarıHasan Ayar, bayramlaşma geleneğininuzunyıllardır sürdüğünü söyledi.