https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/12-bin-nufuslu-mahallede-1-kilometrelik-bayramlasma-kuyrugu-1082652427.html

12 bin nüfuslu mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

12 bin nüfuslu mahallede 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

Sputnik Türkiye

Bursa İnegöl'de Cerrah Mahallesi sakinleri, geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma için yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T22:07+0300

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2024-04-10T22:07+0300

türkiye

bursa

inegöl

bayram

bayramlaşma

bayramlaşma

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İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi halkı, her yıl dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor. Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşmaya erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor. Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbirleriyle bayramlaştı. Cerrah MahallesiMuhtarıHasan Ayar, bayramlaşma geleneğininuzunyıllardır sürdüğünü söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/cumhurbaskani-erdogan-siyasi-parti-liderleriyle-bayramlasti-1082645621.html

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bursa, inegöl, bayram, bayramlaşma, bayramlaşma