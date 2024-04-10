https://anlatilaninotesi.com.tr/20240410/112-acil-cagri-merkezine-gereksiz-cagrilar-duduklu-tenceremin-kapagi-acilmiyor-1082652936.html

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor'

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrılar: 'Düdüklü tenceremin kapağı açılmıyor'

Sputnik Türkiye

Ramazan Bayramı'nın birinci gününde de kesintisiz hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, gelen gereksiz çağrıların işlerini aksatmasından şikayetçi... 10.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-10T23:16+0300

2024-04-10T23:16+0300

2024-04-10T23:16+0300

türkiye

112 acil çağrı merkezi

çağrı

çağrı

çağrı

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi'nde vatandaşların huzurlu ve güvenli bayram geçirmesi için yaklaşık 150 personel yoğun mesai yürütüyor.Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve orman birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, bayram tatili boyunca da vatandaşlara kesintisiz hizmet sunuyor.Vatandaşlardan gelen acil çağrıları ilk karşılayan Merkezde, ambulans talepleri, münferit asayiş ve trafik olayları ilgili kurumlara yönlendiriliyor.'Gereksiz yere aramamalarını rica ediyoruz'112 Acil Çağrı Merkezi Sorumlusu Erdem Korkut, acil olmayan çağrılar da aldıklarını belirterek, şunları söyledi:Yabancıların acil çağrı taleplerini de karşıladıklarını vurgulayan Korkut, İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça acil çağrı desteğine sahip olduklarını bildirdi.Korkut, bazı araçlarda bulunan E-Çağrı sistemi, işitme ve konuşma engelli vatandaşlar için Engelsiz 112 mobil aplikasyonu ile AFAD Acil Çağrı uygulaması hakkında da bilgiler verdi.'Bu bayramda da görevimizin başındayız'Çağrı merkezinde görevli polis memuru Kevser Alp de çağrı yönlendirici olarak çalıştığını belirterek, "Emniyet Teşkilatı olarak her bayramda olduğu gibi bu bayramda da görevimizin başındayız. Şu an hatlarımız sakin. Çağrı alıcı arkadaşlarımızın aldığı ihbarları Emniyet birimi olarak karşılıyorum. Alınan ihbarlara ekip yönlendirmesi yapıyorum" dedi.Evli çift birlikte mesai yapıyorÇağrı merkezinde itfaiye personeli olan eşi Fatih Coşkun, sağlık personeli eşi Tuğba Coşkun ile birlikte görev yapıyor.Eşiyle 4 yıl önce çağrı merkezinde tanıştıklarını belirten Fatih Coşkun, "Birlikte görev yapmak güzel bir duygu. Bazen birbirimizle paslaşıyoruz, olaylar hakkında, ekip yönlendirme konusunda yardımımız oluyor. Çok fazla özlemimiz olmuyor zaten genel itibarıyla nöbetlerimiz aynı günler oluyor" dedi.Sağlık personeli Tuğba Coşkun ise eşiyle birlikte çalışmanın güzel bir duygu olduğunu ve bayramın birinci günü de beraber nöbetçi olduklarını söyledi.

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112 acil çağrı merkezi, çağrı, çağrı, çağrı, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)