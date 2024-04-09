https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/yonetmen-ferzan-ozpeteke-romada-ozel-odul-1082621091.html
Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül
Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül
Sputnik Türkiye
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T19:40+0300
2024-04-09T19:40+0300
2024-04-09T19:56+0300
yaşam
ferzan özpetek
roma
ödül
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Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.Ferzan Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230626/yonetmen-ferzan-ozpetek-papa-francis-ile-bir-araya-geldi-1072874854.html
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Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül
19:40 09.04.2024 (güncellendi: 19:56 09.04.2024)
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü.
Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.
Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.
Ferzan Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.