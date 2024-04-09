https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/yonetmen-ferzan-ozpeteke-romada-ozel-odul-1082621091.html

Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül

Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül

Sputnik Türkiye

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T19:40+0300

2024-04-09T19:40+0300

2024-04-09T19:56+0300

yaşam

ferzan özpetek

roma

ödül

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Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.Ferzan Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.

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