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Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül
Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül
Sputnik Türkiye
İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T19:40+0300
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Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.Ferzan Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230626/yonetmen-ferzan-ozpetek-papa-francis-ile-bir-araya-geldi-1072874854.html
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ferzan özpetek kimdir, ferzan özpetek filmleri, ferzan özpetek son filmi

Yönetmen Ferzan Özpetek'e Roma'da özel ödül

19:40 09.04.2024 (güncellendi: 19:56 09.04.2024)
© İHASinema salonu
Sinema salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
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İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek, kısa metraj reklam filmlerinden dolayı Roma'da özel ödüle layık görüldü.
Ulusal Dijital Görsel ve İşitsel Sinema Endüstrileri Birliği (ANICA) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen tören Roma'daki Sinema Evi'nde (Casa del Cinema) yapıldı.
Törende, ANICA Başkanı Francesco Rutelli, yönetmen Özpetek'e şirketlerin hikayelerini ve vizyonlarını kısa metraj reklam filmlerinde başarılı şekilde aktarması dolayısıyla özel ödülü takdim etti.
Ferzan Özpetek, ANICA'ya teşekkür ederken, böyle bir ödülü almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özpetek, daha önce İtalya'da bir demir yolu ulaşım firması ile bir bankanın hikayesini anlatan kısa metrajlı filmler çekmişti.
Ferzan Özpetek, Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
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Yönetmen Ferzan Özpetek, Papa Francis ile bir araya geldi
26 Haziran 2023, 13:26
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