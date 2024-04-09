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Macron’dan Sırbistan’a ‘dış politikasını AB ile uyumlu hale getirme’ çağrısı
Macron’dan Sırbistan’a ‘dış politikasını AB ile uyumlu hale getirme’ çağrısı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 12 yıldır Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayı bekleyen Sırbistan’a, dış politikada aldığı kararlarını AB ile yakından... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T09:50+0300
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Fransız lider, Paris’e ziyarette bulunan Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Sırbistan, geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğundan ve başka hiçbir yerde olmadığından hiçbir şekilde şüphe duymamalı. Bu, yeniden teyit edilmesi gereken stratejik bir seçim. Hiçbir değişim sizi bu yoldan şüpheye düşürmemeli. Bu stratejik seçimi yapmaya hazırsınız. Bu nedenle taahhütlerimizi yerine getirmek için birlikte ilerlememiz gerekiyor. Sırbistan'ın, özellikle de dış politika kararlarını AB ile daha da yakından koordine etme yoluyla bu tercihini hayata geçirmeye devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, “Aynı zamanda Avrupa’mızın yeniden birleşmesi için çabaladığımız yeni bir dönem başladı” diye savunan Macron, Sırbistan’ın da bu bütünleşmeye katılmasının, Avrupa için de ortak çıkar teşkil ettiğinin altını çizdi.Avrupa’yla bütünleşmenin “dayatılan bir süreç değil, seçim olduğunu” dile getiren Macron, “Bu, birlikte egemenliğimizi daha iyi koruma fırsatını veren modele doğru özgürce ilerlemek demektir. Sırbistan’ın, Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini güçlendirme çabalarında önemli bir rol oynadığına inanıyorum” diye ekledi.Fransa’nın başkenti Paris’e 7 Nisan’da gelen Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, 12 adet Fransız Rafale savaş uçağı satın almayı planladıklarını açıklayarak Fransa üretimi ‘havadan karaya’ füzelerinden övgüyle bahsetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240309/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-bati-kazanamadigi-icin-topyekun-militarizasyona-dogru-gidiyor-1081543062.html
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Macron’dan Sırbistan’a ‘dış politikasını AB ile uyumlu hale getirme’ çağrısı

09:50 09.04.2024 (güncellendi: 09:52 09.04.2024)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 12 yıldır Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmayı bekleyen Sırbistan’a, dış politikada aldığı kararlarını AB ile yakından koordine etme ve uyumlaştırma çağrısında bulundu.
Fransız lider, Paris’e ziyarette bulunan Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Sırbistan, geleceğinin Avrupa Birliği'nde olduğundan ve başka hiçbir yerde olmadığından hiçbir şekilde şüphe duymamalı. Bu, yeniden teyit edilmesi gereken stratejik bir seçim. Hiçbir değişim sizi bu yoldan şüpheye düşürmemeli. Bu stratejik seçimi yapmaya hazırsınız. Bu nedenle taahhütlerimizi yerine getirmek için birlikte ilerlememiz gerekiyor. Sırbistan'ın, özellikle de dış politika kararlarını AB ile daha da yakından koordine etme yoluyla bu tercihini hayata geçirmeye devam etmesi önemli” şeklinde konuştu.
Ukrayna’da devam eden çatışma bağlamında, “Aynı zamanda Avrupa’mızın yeniden birleşmesi için çabaladığımız yeni bir dönem başladı” diye savunan Macron, Sırbistan’ın da bu bütünleşmeye katılmasının, Avrupa için de ortak çıkar teşkil ettiğinin altını çizdi.
Avrupa’yla bütünleşmenin “dayatılan bir süreç değil, seçim olduğunu” dile getiren Macron, “Bu, birlikte egemenliğimizi daha iyi koruma fırsatını veren modele doğru özgürce ilerlemek demektir. Sırbistan’ın, Avrupa Birliği'nin stratejik özerkliğini güçlendirme çabalarında önemli bir rol oynadığına inanıyorum” diye ekledi.
Fransa’nın başkenti Paris’e 7 Nisan’da gelen Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, 12 adet Fransız Rafale savaş uçağı satın almayı planladıklarını açıklayarak Fransa üretimi ‘havadan karaya’ füzelerinden övgüyle bahsetti.
Aleksandar Vucic, - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
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