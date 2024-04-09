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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine düştü
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine düştü
Sputnik Türkiye
Ramazan bayramı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 11.30 itibarıyla yüzde 10 seviyesinde ölçüldü. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T11:30+0300
2024-04-09T11:30+0300
2024-04-09T11:35+0300
yaşam
istanbul
trafik
trafik yoğunluğu
ramazan bayramı
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tatil
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9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle kent sakinlerinin şehir dışına çıkmasıyla megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine geriledi. Saat 11.30 itibarıyla ölçülen trafik yoğunluğunda İstanbul haritasının yeşile boyandığı gözlendi. Trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 9, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 15'e kadar düştü.
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istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ramazan bayramı, bayram, tatil
istanbul, trafik, trafik yoğunluğu, ramazan bayramı, bayram, tatil
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine düştü
11:30 09.04.2024 (güncellendi: 11:35 09.04.2024)
Ramazan bayramı öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 11.30 itibarıyla yüzde 10 seviyesinde ölçüldü.
9 günlük Ramazan Bayramı nedeniyle kent sakinlerinin şehir dışına çıkmasıyla megakent İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10 seviyesine geriledi.
Saat 11.30 itibarıyla ölçülen trafik yoğunluğunda İstanbul haritasının yeşile boyandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğu, Anadolu Yakası'nda yüzde 9, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 15'e kadar düştü.