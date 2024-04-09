https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/iranin-sistan-belucistan-eyaletinde-polis-araclarina-saldiri-5-olu-1082621354.html
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polis araçlarına saldırı: 5 ölü
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polis araçlarına saldırı: 5 ölü
Sputnik Türkiye
İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde iki polis aracına düzenlenen saldırı sonucunda 5 polisin öldüğü bildirildi. 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T20:37+0300
2024-04-09T20:37+0300
2024-04-09T20:37+0300
dünya
iran
sistan-belucistan
saldırgan
saldırı
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Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde iki polis aracına düzenlenen saldırıda 5 polis öldü. Saldırıyı Ceyş el-Adl örgütü üstlendi.Ajansın haberine göre, aynı grup 4 Nisan gecesi Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Raska kentinde polis karakoluna saldırı düzenlemişti.Ceyş el-Adl örgütünün geçen sonbaharda polis karalona düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İran bu saldırıya yanıt olarak Ocak 2024'te Pakistan'daki terör örgütünün mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirmişti.
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iran, sistan-belucistan, saldırgan, saldırı
iran, sistan-belucistan, saldırgan, saldırı
İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde polis araçlarına saldırı: 5 ölü
İran’ın Sistan-Belucistan eyaletinde iki polis aracına düzenlenen saldırı sonucunda 5 polisin öldüğü bildirildi.
Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre, İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde iki polis aracına düzenlenen saldırıda 5 polis öldü. Saldırıyı Ceyş el-Adl örgütü üstlendi.
Ajansın haberine göre, aynı grup 4 Nisan gecesi Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Raska kentinde polis karakoluna saldırı düzenlemişti.
Ceyş el-Adl örgütünün geçen sonbaharda polis karalona düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. İran bu saldırıya yanıt olarak Ocak 2024'te Pakistan'daki terör örgütünün mevzilerine füze saldırısı gerçekleştirmişti.