https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gulse-birsel-duyurdu-avrupa-yakasi-yeniden-mi-yayinlanacak-1082596803.html
Gülse Birsel duyurdu: Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak?
Gülse Birsel duyurdu: Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak?
Sputnik Türkiye
Türk televizyon tarihine damga vuran ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Avrupa Yakası dizisinin yeniden ekranlara döneceği yönündeki iddialar... 09.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-09T07:04+0300
2024-04-09T07:04+0300
2024-04-09T07:08+0300
yaşam
gülse birsel
avrupa yakası
dizi
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burhan altıntop
geri dönüş
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Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Avrupa Yakası yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti.Dizinin hayranları arasında büyük heyecan uyandıran 'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi gündeme geldi. Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.'Avrupa Yakası yeniden yayınlanmayacak'Tüm haberlerine rağmen, Gülse Birsel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Yakası'nın geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Birsel, 'Avrupa Yakası geri dönüyor' şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
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avrupa yakası yeniden mi yayınlanacak, avrupa yakası geri dönüyor, avrupa yakası geri dönüyor mu
avrupa yakası yeniden mi yayınlanacak, avrupa yakası geri dönüyor, avrupa yakası geri dönüyor mu
Gülse Birsel duyurdu: Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak?
07:04 09.04.2024 (güncellendi: 07:08 09.04.2024)
Türk televizyon tarihine damga vuran ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Avrupa Yakası dizisinin yeniden ekranlara döneceği yönündeki iddialar, gündeme geldi. Herkes 'Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak' sorusunu sorarken senaryo yazarı Gülse Birsel ise iddialara cevap verdi.
Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Avrupa Yakası yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti.
Dizinin hayranları arasında büyük heyecan uyandıran 'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi gündeme geldi.
Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.
'Avrupa Yakası yeniden yayınlanmayacak'
Tüm haberlerine rağmen, Gülse Birsel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Yakası'nın geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Birsel, 'Avrupa Yakası geri dönüyor' şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:
“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz, filan uzun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."