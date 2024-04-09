https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/gulse-birsel-duyurdu-avrupa-yakasi-yeniden-mi-yayinlanacak-1082596803.html

Gülse Birsel duyurdu: Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak?

Gülse Birsel duyurdu: Avrupa Yakası yeniden mi yayınlanacak?

Sputnik Türkiye

Türk televizyon tarihine damga vuran ve unutulmaz karakterleriyle hafızalara kazınan Avrupa Yakası dizisinin yeniden ekranlara döneceği yönündeki iddialar... 09.04.2024, Sputnik Türkiye

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2024-04-09T07:04+0300

2024-04-09T07:08+0300

yaşam

gülse birsel

avrupa yakası

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burhan altıntop

geri dönüş

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Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı Avrupa Yakası yayınlandığı dönemde büyük bir başarı elde etmişti.Dizinin hayranları arasında büyük heyecan uyandıran 'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi gündeme geldi. Çıkan haberde, dizinin yeni sezonunda Aslı ile Volkan'ın aynı evde yaşayan boşanmış birer birey olarak karşımıza çıkacakları, Burhan Altıntop dahil hangi karakterlerin yer alacağı ve hatta çekimlerin başlayacağı tarih bile kaleme alınmıştı.'Avrupa Yakası yeniden yayınlanmayacak'Tüm haberlerine rağmen, Gülse Birsel, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupa Yakası'nın geri döneceğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.Birsel, 'Avrupa Yakası geri dönüyor' şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

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avrupa yakası

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avrupa yakası yeniden mi yayınlanacak, avrupa yakası geri dönüyor, avrupa yakası geri dönüyor mu