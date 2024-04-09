https://anlatilaninotesi.com.tr/20240409/fransa-randevularini-kaciran-hastalara-para-cezasi-kesecek-1082620939.html

Fransa, randevularına gelmeyen hastalara para cezası kesecek

Fransa, randevularına gelmeyen hastalara para cezası kesecek

Sputnik Türkiye

Fransa'da iyi bir mazereti olmaksızın doktor randevusuna gelmeyen hastalar, hükümetin önerisi doğrultusunda 5 euro para cezasına çarptırılacak. 09.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-09T19:27+0300

2024-04-09T19:27+0300

2024-04-09T19:28+0300

dünya

fransa

gabriel attal

hastane

muayene

randevu

ceza

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Fransa Başbakanı Gabriel Attal yaptığı açıklamada, tıp uzmanlarının her yıl tahmini olarak 27 milyon randevuya gelmeyen hasta bildirdiğini belirterek "Bunun devam etmesine izin veremeyiz" dedi.Başbakan Attal randevusuna gelmeyen hastalara kesilecek 5 euro cezayı personel yetersizliği, artan maliyetler ve artan talep altında sekteye uğrayan sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir dizi önlemin parçası olarak açıkladı.Attal'ın duyurduğu bu ceza doktor sendikaları ve hasta grupları tarafından eleştirildi. Acil Doktorları Derneği Başkanı Patrick Pelloux, "Bu işe yaramayacak. Bu sadece bir vergi ve sonuçta sağlık sistemi kaybedecek" açıklamasında bulundu.Bir pratisyen hekim olan Luc Duquesnel ise radyoya verdiği demeçte 'yasa koyuculara onları vergilendirmek zorunda olduklarını söylemek yerine insanları eğitmenin daha iyi olacağını, bunun da hastalarımızla ilişkilerimizi zorlayacağını' söyledi.Attal, bu adımın parlamento tarafından onaylanmasını ve gelecek yıl Ocak ayından itibaren yürürlüğe girmesini umduğu bir yasanın parçası olacağını söyledi. Söz konusu yasaya göre tıbbi randevu alan herkesin kredi kartı bilgilerini vermesi gerekecek.Attal, "Eğer hasta 24 saat önceden haber vermeksizin randevusuna gelmezse, doktor randevusuna gelmediği için 5 euro tahsil edebilecek" dedi. Randevuya gelmeme nedeninin para cezasından kaçınmak için yeterince makul olup olmadığı konusuna ise karar vermek doktora bağlı olacak. Yine cezaya karşı çıkan Fransız Hastalar Derneği Başkanı Gerard Raymond, bunun hastaların kendilerini sorumlu değil suçlu hissetmelerini sağlamayı amaçladığını belirtti.Fransa'nın kırsal kesimlerinde ve küçük kasabalarda doktor ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu konusunda kamuoyunda artan öfkeye yanıt olarak Attal, hükümetin tıp fakültelerindeki kontenjan sayısını 2027'ye kadar 16 bine çıkaracağını söyledi. Attal bu artış ile amaçlarının herkesin evine yarım saat mesafede bir pratisyen hekime ulaşabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

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fransa, gabriel attal, hastane, muayene, randevu, ceza